Volby by podle nového průzkumu vyhrálo ANO, Piráti a Starostové jsou těsně v závěsu

Praha Volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů. Piráti a STAN by měli 22,5 procenta, pro koalici Spolu by se rozhodlo 19,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se dostaly také SPD, KSČM a ČSSD. Vyplývá to z červnového volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj není rozdíl mezi ANO a koalicí Pirátů se STAN statisticky významný.

Poslední podobný průzkum CVVM uskutečnilo před deseti měsíci. „Vzhledem k tomu, že od posledního měření v září 2020 došlo ke vzniku několika koalic a byla provedena úprava metodologie modelu, není vhodné přímo srovnávat výsledky aktuálního modelu a předchozích měření,“ uvedli statistici.

Průzkum: Více hlasů než ANO by ve volbách získaly obě opoziční koalice. Do sněmovny by prošlo pět uskupení Čtvrtá by momentálně ve volbách skončila SPD, volilo by jí 9,5 procenta lidí. Pro komunisty a sociální demokracii by se rozhodlo shodně 7,5 procenta voličů. Pod pětiprocentní hranicí nutné pro vstup do Sněmovny by skončila společná kandidátka Trikolory, Svobodných a Soukromníků, získala by 3,5 procenta hlasů. Nové hnutí Přísaha Roberta Šlachty by mělo 2,5 procenta. K volbám by nyní dorazilo 60 procent lidí, kteří mají volební právo. Účast by tak byla podobná, jako v posledních sněmovních volbách v říjnu 2017, kdy dosáhla 60,8 procenta. Průzkum se uskutečnil od 29. května do 13. června a zúčastnilo se ho 925 lidí s volebním právem.