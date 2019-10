Občanské průkazy mohou být povinné už pro děti od šesti let. Nahradí rodné číslo

Praha Zavedení povinných občanských průkazů pro děti od šesti let se jeví jako nejvhodnější varianta, jak zabezpečit identifikaci v souvislosti s rušením rodného čísla jako hlavního identifikátoru při komunikaci s úřady.

Novinářům to v úterý řekl náměstek ministra vnitra Petr Mlsna. Jako identifikátor by podle něj v budoucnu mohlo sloužit číslo průkazu, ze kterého na rozdíl od rodného čísla nelze vyčíst další osobní údaje. Občanský průkaz mohou rodiče dětem mladším 15 let nechat vystavit i nyní.

Změna podle Mlsny vychází z deset let starého rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Kromě toho, že by rodné číslo nemělo být používáno jako klíčový identifikátor v komunikaci občana se státem, by také nemělo být zapisováno do občanských průkazů. Minulý týden vláda navrhla tříletý odklad platnosti rozhodnutí, sněmovní výbor pro veřejnou správu lhůtu doporučil o rok zkrátit.

Jednou z výhod používání čísla občanského průkazu je podle Mlsny to, že by se měnilo v čase tak, jak si lidé postupně průkazy obměňují. To by zároveň bránilo zneužití čísla průkazu.

Stanovení věkové hranice šesti let podle Mlsny nemusí být definitivní. „Vycházeli jsme z toho, že hranice šesti let je zakotvena i v jiných agendách,“ řekl náměstek. Platnost průkazu by měla být stejná jako nyní, tedy pětiletá. Občanské průkazy dospělých mají platnost dvojnásobnou. Úřady by průkazy měly vydávat zdarma.

Občanské průkazy by děti, stejně jako dospělí, nemusely nosit stále s sebou. „Žádný zákon v České republice neukládá povinnost mít občanský průkaz u sebe,“ připomněl Mlsna. Rodiče by průkaz potřebovali například v případě, že by dětem chtěli zažádat o průkazku do MHD nebo založit stavební spoření. Nyní pro tyto případy potřebují rodný list.

Podle deníku Právo, který v úterý o možnosti zavedení průkazů od šesti let informoval, vlastní nyní občanský průkaz 353 000 dětí mladších 15 let. Mlsna doplnil, že jde o zhruba 21,5 procenta dětí. Občanský průkaz nebo cestovní pas pak má asi 72 procent dětí.

Zavedení povinného průkazu pro děti řeší dva materiály, jeden strategický, který se nyní nachází ve vnějším připomínkovém řízení, a samotný zákon, který se nyní připomínkuje v rámci resortu. Mlsna předpokládá, že by mohl začít platit do dvou let, tehdy totiž vstupuje v platnost nařízení Evropské unie, které zavádí biometriku do občanských průkazů.