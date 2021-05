Babišův tým se už seznámil se spisem k Čapímu hnízdu, kdo všechno už viděl dokument?

Praha Obhájci premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jany Mayerové Josef a Michael Bartončíkovi se v pondělí seznámili s policejním spisem v kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu stejnojmenné farmy. Michael Bartončík to řekl České televizi (ČT). Na doplňující dotazy dosud ani jeden z právníků nereagoval. Babiš se podle dřívějších informací ČT se spisem seznámit neplánuje.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Akcie vlastnily Babišovy děti a partnerka. Na dotaci by jako součást Agrofertu farma neměla nárok.



Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svých svěřenských fondů. Premiér odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoli nezákonného, Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Obhájci mohou po seznámení se spisem učinit návrhy na doplnění vyšetřování, pokud je však policie nepovažuje za nutné, může tyto návrhy odmítnout. Z trestního řádu vyplývá, že seznámení se spisem obhájcům a obviněným umožní policie ve chvíli, kdy uzná vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k podání obžaloby.



O tom, že si vyšetřovatel kauzy Pavel Nevtípil z pražské policie pozval Babiše i Mayerovou, aby se seznámili se spisem, informoval na začátku května server Seznam Zprávy. Podle nejmenovaných zdrojů Ekonomického deníku Nevtípil ke konci května skončí u pražské policie, odchází do civilu.

Původně policisté v kauze obvinili více lidí včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie navrhovala podání obžaloby.



Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Zeman v polovině května oznámil svou rezignaci, mandát mu zanikne k 30. červnu.