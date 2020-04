Prymula mění strategii: Potřebujeme promořit společnost. Nejdříve otevře část obchodů, pak dojde i na hranice

PRAHA Pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. V rozhovoru pro DVTV to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Názor na promořenost společnosti změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru, řekl.

Podle ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) jde o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem, měla by jí předcházet odborná diskuse.



Tvrdá restriktivní opatření podle Prymuly nelze v Česku držet další dva tři měsíce, budou se postupně rozvolňovat. Část obchodů a venkovních sportovišť se má otevřít už tento čtvrtek, další menší provozy zřejmě po Velikonocích, pokud bude pokračovat současný vývoj epidemie. Žáci by se do škol mohli vrátit v polovině května, byť v rouškách. Alespoň částečně cestovat za hranice by se mohlo „záhy“, uvedl epidemiolog.



Prymula řekl, že údaje z Číny o počtu nakažených podle něj nejsou korektní. Nedává podle něj logiku, že všechny nové případy v Číně jsou importované, ale případy tam nenarůstají, i když jinde ve světě za poslední dva až tři týdny počet nakažených dramaticky stoupá. Za pozměněnými daty vidí ale i pozitivní věc - úmrtnost by nemusela být tak vysoká, jak se dosud uvádělo. Například z údajů z Itálie vyplývá, že nakažených je tam podstatně víc, možná až deset milionů, tím pádem by úmrtnost pacientů s covid-19 nebyla 15 procent, ale jen dvě až tři procenta, dodal.

Vyhráno ještě není

Když se v Česku podaří ošetřit rizikové osoby, zbytek populace by se s nemocí měl v nějakém časovém období potkat a prokázat, že je imunní. „Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví. Rizikoví nejsou jen senioři, ale i mladší lidé trpící například vysokým tlakem nebo cukrovkou. Plošné testování celé populace není potřeba, stát chystá otestovat zhruba 17 000 lidí na jižní Moravě, v Praze a dalších vybraných regionech, což pomůže získat přesnější data o promořenosti v zemi.

„Byl bych velmi rád, kdyby takováto diskuse proběhla nejdřív na vládě nebo na Ústředním krizovém štábu, a až potom abychom tuto debatu vedli v médiích,“ řekl dnes po jednání stálé pracovní skupiny štábu Hamáček. Pokud Prymula změnil názor, měli by postup nejprve probrat odborníci a poté by podle něj mělo následovat politické rozhodnutí. Některé země, které se vydaly cestou řízeného promoření populace, nyní opatření naopak zpřísňují, doplnil ministr. „Pokud toto rozhodnutí učiníme, tak bude nejvážnějším rozhodnutím v rámci tohoto současného stavu a není z toho cesta zpátky,“ dodal. Vláda podle něj debatu dnes zahájí, ale určitě nerozhodne v horizontu dní.



Prymula zdůraznil, že i když současná situace se jeví zatím poměrně příznivě, vyhráno není. „Vyhráli jsme první bitvu, ale čeká nás dlouhá válka,“ řekl. V souvislosti se záměrem prezidenta Miloše Zemana udělit mu nejvyšší státní vyznamenání uvedl, že za výsledky stojí řada dalších lidí a je to týmová práce. Do politiky se zatím nechystá, chce zůstat apolitický a pracovat pro stát. „Nevím, co bude v budoucnu, ale cíleně se na to nechystám a neuvažuju o tom,“ dodal.