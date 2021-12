Lidé bez třetí dávky budou po 9 měsících považováni za neočkované, oznámil Vojtěch. Platnost certifikátů se zkrátí

„Zkracujeme platnost očkovacích certifikátů na devět měsíců s účinnosti od 1. ledna příštího roku,“ řekl Vojtěch. Česko tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla. Pokud si lidé nechají dát posilující dávku, platnost certifikátů zatím bude podle Vojtěcha na dobu neurčitou.

Lidé, kteří mají očkování proti covidu-19, nyní dostávají po šesti měsících SMS zprávu, která je upozorňuje na to, že se mohou nechat přeočkovat. Budou mít tak tři měsíce na to, aby si došli na posilující dávku. Podle Vojtěcha je to dostatečná doba. Lidé nad 60 let a chroničtí pacienti dostávají upozornění o měsíc dříve, tedy už po pěti měsících.

Ministerstvo rovněž vyzve SMS zprávou očkované jednodávkovou vakcínou Janssen, aby se přeočkovali mRNA vakcínou. Bude se týkat lidí už dva měsíce po očkování.

„Přeočkování probíhá už od září, věříme tomu, že se zbytek přeočkuje, a že to zvládneme,“ upozornil dosluhující ministr. „Říkáme to dopředu, aby lidi nebyli překvapení,“ varoval.

Podle něho by výhledově měli přeočkovávat lidi praktičtí lékaři, protože nelze se navždy opírat o očkovací centra.