Od Bidena se očekává změna tónu komunikace s Evropou, prohlásil Havlíček

PRAHA Od nového amerického prezidenta Joea Bidena se očekává, že změní tón komunikace s Evropou v obchodních vztazích i v bezpečnosti. V příspěvku na čtvrteční on-line konferenci Výzvy pro transatlantické vztahy, pořádané Institutem pro politiku a společnost, to uvedl vicepremiér a ministr dopravy a průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

„V okamžiku, kdy Joe Biden jako zvolený prezident oslovil národ, se vyjádřil k otázce sjednocení. Chce spojit celou zemi bez ohledu na stranictví. Myslím, že je to velmi pozitivní vzkaz pro všechny z nás. Podobně se od nového prezidenta očekává, že změní tón komunikace s Evropou, a to co se týče jak obchodních vztahů, tak bezpečnosti,“ poznamenal Havlíček.



USA i Evropská unie podle něj mohou spolupracovat na bázi strategického partnerství i v budování sítí páté generace, v jaderné energetice, umělé inteligenci nebo kybernetické bezpečnosti. Podobně jako premiér Andrej Babiš (ANO) se vyjádřil pro obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

„Jsme oponenti, ale ne nepřátele,“ pronesl Joe Biden ve svém očekávaném projevu ve Wilmingtonu ve státě Delaware.

Havlíček také uvedl, že mnoho amerických firem má významnou stopu v České republice, míra se zvyšuje ve vědě a výzkumu. USA také pro Česko představují nejdůležitějšího exportního partnera mimo zemí Evropské unii i co se týče zboží s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou letecké motory nebo mikroskopy, dodal vicepremiér.

Spojené státy jsou pro ČR 11. největším exportním trhem. Loni český vývoz do USA činil více než 106 miliard korun. Na tamním trhu je poptávka především po českých motorech, čerpadlech a mikroskopech.