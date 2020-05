Babiš ocenil odvahu bojovníků během Pražského povstání. I nyní podle něj Češi čelí těžké zkoušce

PRAHA Je naší zodpovědností mít na paměti odkaz těch, kteří bojovali a padli v Pražském povstání, řekl u příležitosti 75. výročí od jeho vypuknutí premiér Andrej Babiš (za ANO). Pokud by si podle něj lidé měli z odkazu bojovníků z Pražského povstání vzít jednu věc, měla by to být odvaha. Odvážní by lidé měli podle něj být i v současné nelehké době.

Ocenil právě odvahu, ohleduplnost a vzájemnou pomoc, které vidí kolem sobě v souvislosti s bojem proti epidemii nového typu koronaviru. Jeho projev odvysílal Český rozhlas Radiožurnál.

Babiš řekl, že si v úterý Česko připomíná památku statečných lidí, kteří se v Praze, ale i na mnoha dalších místech Čech, Moravy a Slezska postavili nacistickému zlu. Jejich odvaha a nasazení přispěli k následnému osvobození českého území. „Právě i díky těmto lidem, hrdým vlastencům a jejich rodinám, ochotným čelit teroru okupantů a mnohdy přinést i tu nejvyšší oběť, tu dnes můžeme být a díky nim existujeme jako svobodná a demokratická země,“ řekl předseda vlády.

Věnce od představitelů státu leží ve vestibulu budovy Českého rozhlasu v Praze k připomínce 75. výročí Pražského povstání a bojů o Československý rozhlas.

Zdůraznil potřebu vážit si hodnot, jako je osobní odpovědnost, obětavost, vlastenectví a odvaha. „Je naší povinností a odpovědností mít neustále na paměti odkaz těch, co bojovali, a také těch, co padli. Pokud bychom si dnes měli vzít z jejich odkazu alespoň jednu věc, pak by to měla být určitě odvaha,“ poznamenal Babiš.

Ocenění odvahy

Odvaha podle něj obyvatele českých zemí provázela v těžkých dobách a posilovala jejich národní sebevědomí a ducha. „Odvaha, ohleduplnost a vzájemná pomoc, to je to, co vidím dnes, a za to jsem z celého srdce šťastný. Zůstaňme všichni odvážní i v dnešní nelehké době, kdy jsme my občané i celá naše země podrobeni těžké zkoušce. Zkoušce, kterou přesto zvládáme skvěle,“ zdůraznil.

Současnou zkoušku podle něj Češi zvládají skvěle díky tomu, že jsou zodpovědní lidé a národ, kterému není lhostejný vlastní osud. „Národ, ke kterému patřili všichni naši odvážní a obětaví předkové, kteří se nebáli bojovat za naši budoucnost, za což jim patří náš hluboký dík, naše pokora a úcta a vzpomínka, že Prahu jsme si osvobodili především sami,“ dodal.