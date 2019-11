Při Pražském povstání v květnu 1945 padlo na 300 vlasovců. Rusko jejich zásluhy neuznává

- Syn moderátora a baviče Petra Novotného se nejdříve proslavil jako bulvární novinář, působil mimo jiné jako šéfredaktor časopisu Spy, webů super.cz, superspy.cz nebo eXtra.cz, moderoval také pořad Prásk! na televizi Nova.

- Novotný přiznal, že práce v bulváru přináší etické problémy. "Věděl jsem, že pokud rezignuji na morální otázky, jež jsou s touto prací spojené, mohu se takto dlouhodobě a dobře živit," řekl třeba.



- Profesionálním politikem se Novotný, který působil i jako manažer televizního kuchaře Ládi Hrušky či dramaturg na TV Barrandov, stal loni na podzim, kdy jím vedená kandidátka ODS vyhrála komunální volby v pražské městské části Řeporyje a on usedl do křesla starosty. V politice se začal angažovat v roce 2002 jako řadový člen ODS, v roce 2010 byl poprvé zvolen do obecního zastupitelstva, mandát obhájil i o čtyři roky později. Po osmi letech v opozici loni vyhrál volby a utvořil koalici se Zelenými.