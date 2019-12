Nezapomínejme na vlastizradu vlasovců, zdůrazňuje Zeman. Před lety se poklonil jejich památce, zradu zlehčoval

Zemanovy výroky: ČRo - 23. dubna 2015:

„Jedu do Moskvy, abych se poklonil památce mrtvých. Nikoli živých, ale mrtvých. Památce 20 milionů sovětských občanů, včetně vojáků, kteří zahynuli ve Velké vlastenecké válce. To je cíl mé návštěvy. A to je všechno.“ „... má účast na akcích v Moskvě bude k uctění památky všech sovětských občanů, včetně vojáků takzvané osvobozenecké armády. Plně s vámi souhlasím, že (za pražského povstání) už nebyli pod německým velením.“ „Vlasovci páchali i špatnosti, ale nakonec se jim povedla i jedna dobrá věc. Je to jako s lidským životem. Uděláte špatné skutky, které Vlasov samozřejmě udělal, ale na konci svého života uděláte jednu dobrou věc. Vlasovovi vojáci byli také Rusové.“ Blesk.cz (via Novinky.cz) - 3. května 2015:

„Já jsem uctil památku vlasovců v rozhovoru pro ruské rádio (ruskojazyčné vysílání Českého rozhlasu, pozn. red.), kdy jsem k překvapení mnohých řekl, že je třeba uctít i památku těch, kdo pomáhali osvobodit Prahu, byť se samozřejmě v minulosti, a to je také pravda, dopustili zrady. Zrady ne tím, že padli do zajetí, to se může stát každému, ale tím že vytvořili tak zvanou Ruskou osvobozeneckou armádu. Jenomže pokud znáte historii, tak tato armáda byla nasazena pouze jednou v bitvě na Odře a utekla, to znamená, že prakticky proti Rudé armádě nebojovala a fakt, že Praha nebyla zničena mimo jiné díky zásahu vlasovců, je historickým faktem, který nikdo rozumný nemůže popřít. TV Barrandov - 28. listopad 2019: „Vlasovci mají dvojí tvář. Ano, je pravda, že pomohli zachránit Prahu. Ale je také pravda, že předtím byli dlouhá léta zrádci své vlastní země. Teď je samozřejmě otázka, zda se vykoupí několikadenním, doslova několikadenním, jednáním pozitivního typu a zda se zapomene na jejich vlastizradu. Já si myslím, že by se zapomínat nemělo.“