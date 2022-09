Osobní vztahy musíme hodit za hlavu, jasno o koalici v Praze může být ve čtvrtek, říká Svoboda

Lidovky.cz: Už začala povolební vyjednávání a rýsuje se vám v Praze nějaká koalice?

Ještě ne, protože volby pro nás skočily až ráno, kdy dobíhaly poslední hlasy. Praha byla až nakonec, my jsme se rozešli až kolem čtvrté páté hodiny ranní. První jednání klubu ODS proběhne v neděli.

Lidovky.cz: Koho hodláte jako prvního oslovit?

Jako první chceme jednat se stranami, které kopírují obraz současné vládní koalice, tedy se STAN a Piráty. Teprve po jednání s nimi oslovíme ostatní kluby.

Lidovky.cz: Oslovíte tedy i hnutí ANO a Prahu Sobě?

Budeme jednat se všemi, vylučujeme jen extrémistické strany. Takže nebudeme jednat pouze s SPD.

Lidovky.cz: Piráti šli před volbami poměrně ostře proti ODS a vám. Není to pro vás překážkou pro jednání s nimi?

Když chybějí argumenty, tak se vždy objevují osobní výpady. To je standardní věc, která se v politice stává běžně. Stává se to i v manželském životě. Z mého pohledu to je ale věc, která končí okamžikem, kdy se zavřou volební místnosti. Každý, kdo chce být řádný zastupitel a chce pomáhat Praze jako takové, musí všechny osobní vztahy a animozity hodit za hlavu.

Lidovky.cz: Před čtyřmi lety v Praze také vyhrála ODS (letos strana kandidovala v koalici SPOLU – pozn.red.), ale nakonec jste šli do opozice. Nebojíte se stejného scénáře?

V politice se nesmíte bát, jinak byste nic nemohla dělat a nic byste nedokázala. Takže já se nebojím a de facto považuji za nemožné, že bychom byli obejiti. Početně to je zkrátka neproveditelné. Na primátora si tedy opravdu věřím.

Lidovky.cz: Kdy by podle vás mohlo být jasno?

Myslím si, že v půlce týdne kolem čtvrtka. To bychom už měli mít úplně jasno.

Lidovky.cz: Gratuloval vám k vítězství současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti)?

Ano, odbyli jsme si to už v sobotu.