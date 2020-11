Okamura brojí proti povinnému očkování ‚nevyzkoušenou‘ vakcínou na koronavirus. Odborníci to vidí jinak

Praha Téměř deset měsíců komplikuje život lidem v celém Česku onemocnění covid-19. Naděje na dlouho očekávanou záchranu se upínají k vakcíně, která by měla podle odborníků pandemii zkrotit. Hnutí Svoboda a přímá demokracie a jeho šéf Tomio Okamura si to však nemyslí a proti očkování obyvatel brojí.

„Řeknu to stručně a jasně. Hnutí SPD nesouhlasí s povinným plošným očkováním vakcínou na koronavirus,“ napsal Okamura na Facebooku. Důvod je podle něj prostý; domnívá se, že není přípustné povinně očkovat občany dostatečně nevyzkoušenou vakcínou či podmiňovat občanské svobody dané ústavou tím, jestli se občané naočkují.



Odborníci si však za prospěšností očkování stojí. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že právě vakcína proti nemoci covid-19 je jedním z jednoznačných kroků, jak dlouhodobě a snad i natrvalo zastavit šíření epidemie v Česku i ve světě.

„S příchodem vakcíny se situace jen zlepší. Pokud se podaří proočkovat ohrožené skupiny a zdravotníky, dostaneme se pak do situace, kdy koronavirus bude na úrovni například nějaké sezonní chřipky,“ vysvětlil pro Lidovky.cz Zdeněk Hostomský, šéf Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.

„V minulosti zavedení vakcinace pomohlo ke snížení, nebo dokonce vymýcení řady nemocí, např. pravých neštovic, dětské obrny či záškrtu. Jednou z motivací, proč se nechat očkovat, může být i skutečnost, že řada lidí se očkovat kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže, a proto každý, kdo se naočkuje, pomáhá zároveň ochránit i ty, kteří tak učinit nemohou,“ argumentuje mluvčí resortu Barbora Peterová.

Aby vakcína proti koronaviru skutečně pomohla, bude třeba podle ministra zdravotnictví Jana Blatného proočkovat alespoň šedesát procent populace. Odrazovat lidi od vakcíny by mohla její cena, proto Blatného úřad navrhl poskytnout ji všem bezplatně. „Chceme, aby to měl každý od státu zdarma, ačkoliv je to věc, za kterou stát nemůže. Nechceme dělat rozdíly v profesích. Každý, kdo bude chtít být dobrovolně očkován, to bude mít od pojišťovny hrazené,“ řekl k tomu pro Lidovky.cz premiér Andrej Babiš.

Aktuálně to vypadá tak, že Česko má ve společné dohodě států Evropské unie objednanou vakcínu proti covidu-19 od tří výrobců pro 5,5 milionu obyvatel, za což zaplatí 1,8 miliardy korun. O dalších milionech dávek jedná.

„Vakcíny pro dalších až 10,6 milionu obyvatel jsou v záloze. Měli bychom jí tak mít až pro 16 milionů lidí, což je více než je obyvatel ČR. Je to přístup, ke kterému přistoupily i další země,“ řekl Blatný. Podle něj bude do dvou týdnů vládě předložena vakcinační strategie, která stanoví postup pro pořadí různých skupin obyvatelstva při očkování. První by měli přijít na řadu nejohroženější skupiny obyvatelstva a pak ti, jejichž práce je pro chod státu nejdůležitější.

Na vakcínu proti novému typu koronaviru nyní netrpělivě čeká celý svět. Jako možný termín jejího nasazení stále častěji zaznívá přelom letošního a příštího roku. Účinnost vakcíny proti koronaviru od společností Pfizer a BioNTech by měla být až 95 procent.