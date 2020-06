Olomoucko-ostravská rošáda. Lékařská fakulta by se zániku mohla vyhnout přechodem pod konkurenci

PRAHA Když bylo koncem první dekády tohoto tísiciletí jasné, že v Ostravě vznikne lékařská fakulta, neměli z toho radost především v Brně a Olomouci. Obě tato krajská města už své fakulty měla a bála se tak další konkurence a štěpení odborných kapacit působících na Moravě. Po deseti letech se ale v Olomouci možná dočkají satisfakce.

Ostravská lékařská fakulta stojí před bezprostředním rizikem zániku ještě tento rok. Jak zjistily LN, jedním z řešení je přesun vrávorající fakulty pod křídla konkurence na Univerzitě Palackého v Olomouci (UPOL).



Lékařská fakulta Ostravské univerzity (LF OU) totiž čelí v tomto týdnu rozhodnutí o své budoucnosti. Národní akreditační úřad (NAÚ) má ve čtvrtek vydat verdikt ohledně její akreditace do příštích let. Z posudku hodnotící komise NAÚ, který LN získaly, ale vyplývá, že šance na udělají akreditace je v této chvíli mizivá.

Komise vyčítá především personální obsazení lektorů, přičemž velká část z nich buď přesáhla věkovou hranici 65 let nebo mají většinové úvazky na jiných vysokých školách. „Nedá se příliš očekávat, že souhlasné stanovisko získáme,“ připustil pro LN Pavel Drozd, prorektor Ostravské univerzity pro vědu a kreativní činnost.

Někteří aktéři tohoto případu operují právě i s variantou, ve které by si ostravskou fakultu převzala konkurenční univerzita v Olomouci. Že je taková možnost ve hře nahrává i zjištění LN, že se začátkem minulého týdne sešel ministr školství Robert Plaga (za ANO) s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) Jiřím Havrlantem. Sám Plaga se ke schůzce vyjadřovat nechtěl, vysvětlení podal jen nepřímo přes tiskové oddělení svého resortu.

Ministr školství Robert Plaga.

„Ministr školství Robert Plaga se nechal seznámit s aktuální situací na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a potenciálními možnostmi zachování kvality výuky všeobecného lékařství v Ostravě,“ napsala LN mluvčí ministerstva Aneta Lednová. I za Havrlanta odpověděla mluvčí nemocnice Petra Petlachová s tím, že je ředitel momentálně zaneprázdněn.



Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Miller je ale připraven ostravským medikům otevřít náruč. „Zachování studijního programu všeobecného lékařství v Ostravě je důležité jak pro region, tak pro celou Českou republiku, avšak při dodržení požadovaných vysokých kvalitativních standardů. Bude-li oslovena, je Univerzita Palackého v Olomouci připravena zvážit jakoukoliv formu případné pomoci, a to ve spolupráci jak s Ostravskou univerzitou, tak s ostatními dotčenými institucemi,“ potvrdil LN rektor.

Ztráta prestiže by bolela

Pro ostravskou nemocnici je provázání s tamní univerzitou otázkou prestiže. Fakultních nemocnic je v republice jen devět – v Praze, Brně, Plzni, Olomouci, Hradci Králové a právě v Ostravě. V roce 2012 přišly s velkou nelibostí o tento titul pražské nemocnice Na Bulovce a Thomayerova. Ani tak velká města jako třeba Ústí nad Labem či Liberec se svou „fakultkou“ pyšnit nemohou. Ve světě samotných lékařských fakult je to podobné. V České republice je jich jen deset, přičemž hned pět z nich zajišťuje Univerzita Karlova v Praze.

„Označení fakultní nemocnice je punc kvality té nejvyšší třídy,“ popsal pro LN současný ředitel Fakultní nemocnice Motol Miloslav Ludvík, který dodal, že podle něj by ostravská nemocnice ztrátu „své“ fakulty ustála. Že ze strany nemocnice ale i tak existuje eminentní zájem o záchranu medicíny v Ostravě, dokládá i Havrlantova schůzka s Plagou.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Zcela přijít o možnost vychovávat v Ostravě mladé lékaře se ale pochopitelně nelíbí hejtmanovi Moravskoslezského kraje Ivo Vondrákovi (ANO). „Tuto kauzu vnímám jako velmi důležitou pro náš region, lidi, kteří v něm žijí, ale také pro stav zdravotnictví v kraji. Dostupnost zdravotní péče je faktor, který je pro celou společnost zásadní a nesmírně důležitý. Stačí se podívat na stav počtu lékařů, kteří u nás prostě chybí. Absence lékařské fakulty v našem kraji by tuto situaci rozhodně řešit nepomohla,“ řekl LN Vondrák a dodal, že se však nemá pravomoc do celého procesu vstupovat.



„Rozumím nabídkám pana ministra Plagy nasměrovat naši ‚ostravskou fakultku‘ pod Univerzitu Palackého, zatím jsem ovšem stále přesvědčený, že existují jiná a pro náš kraj, naše lidi i naše studenty lepší řešení,“ uvedl dále hejtman.

Vztahy níže, než na bodu mrazu

Do snah ještě medicínu v moravskoslezské metropoli zachránit ale promlouvají vyostřené vztahy mezi vedením univerzity, lékařské fakulty i nemocnice. Vzniká tak vícekolejnost, kvůli které jedna strana jedná o možném přesunu do Olomouce, zatím druhá o takové možnosti nechce ani slyšet. „Je to extrémní varianta, ke které bychom jako vedení nikdy nesáhli. Nejde o to, že by UPOL byla konkurenční, ale pro náš obor všeobecného lékařství by to rozvoj neznamenalo,“ tlumočil postoj ostravského rektorátu prorektor Drozd, podle kterého však nyní leží velký úkol na ramenou vedení FNO provést rázné změny, například restrukturalizaci některých klinik.



Tragédií možného konce LF OU je také finanční aspekt celé kauzy. Vznik fakulty v Ostravě je spojen s nemalými investicemi ze strany univerzity i dalších subjektů. Nyní, když už má všechny ročníky naplněny, je finančně stabilní a investice do svého zřízení splácí. Přijít o ni v takové fázi by pro ostravskou univerzitu nebylo nic příjemného.

„Neřekl bych ale, že je naší nejziskovější fakultou, jelikož je relativně mladá. Většina lékařských fakult po republice už jsou ‚kamenné‘, mají mnohem delší tradici. Dokázaly se stabilizovat, vytvořit si PR, získávají studenty ze zahraničí. Toto se naše ostravská teprve učí. Představa, že je to naše dojná kráva, je tedy mylná,“ upozorňuje však Drozd.

Rozhodnutí ohledně akreditace má Rada NAÚ vynést ve čtvrtek. Bude-li souznít se závěry hodnotící komise i zpravodaje řízení o žádosti, akreditace LF OU nedostane. Definitivní rozhodnutí může ještě oddálit podrobnější vyjádření ze strany lékařské fakulty či univerzity. To v případě, že písemně doloží, že v brzké době personální zajištění LF OU zajistí. Třeba čestnými prohlášeními o podpisu budoucí smlouvy s patřičnými odborníky.