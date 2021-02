Omezení pohybu čelí kritice ze všech stran. V nejmenší obci Česka se obyvatelé projdou jen od cedule k ceduli

Praha Vláda od pondělí omezí pohyb osob, a to například zákazem opustit území okresu, uzavřením dalších obchodů nebo pobytem venku pouze na území své obce. Značnému počtu lidí to výrazně zkomplikuje život, jako třeba obyvatelům nejmenší obce Česka.

Jihomoravská vesnice Závist je z velké části obklopena lesy, ty ale patří k jiným obcím. A tak při snaze dodržet nově nařízená opatření, nezbývá místním nic jiného než se procházet po ulici tam a zpět. Cesta od začátku na konec této obce trvá normální chůzí asi šest minut.

„Budeme moci chodit tak od cedule k ceduli, dál už jsou to jiné katastry. Do lesa tady za vesnicí si ale asi zajdeme. Nevěřím tomu, že to omezení bude jen na tři týdny. Normálně jezdíme na nákup do Kuřimi, to je ale jiný okres, takže budeme asi muset do Blanska, i když je to dál,“ uvedla pro Novinky.cz jedna z místních obyvatelek.

„Zkusíme to vydržet a snad to pomůže. Vidím to jako zoufalý pokus. Jenže k čemu to bude, když to budeme dodržovat u nás. Viděl jste to, lidi jezdili do ciziny na hory, teď zas museli do Afriky a přitáhli to znovu. Omezení pohybu mě až tak netrápí, zato je mi líto dětí a školy. Vnuk nastoupil na vysokou a od září tam byl asi 14 dní, jinak se učí z domu. Vnučka má šest let a má jít do první třídy na podzim,“ posteskl si další z obyvatel obce.

Ne všichni jsou k uzavření okresů a obcí tak smířliví, na Twitteru se to stížnostmi jen hemží: „S dětmi nemůžu ani do nejbližšího lesa. Hřiště budou uzavřená, v obci roušky. To si vážně někdo dělá tuhle...legraci, ne?“ zní jeden z příspěvků.

Bydlíme už dva měsíce s přítelkyní v podnájmu. Oba máme trvalé bydliště v jiné obci. Ona navíc v jiném okresu. Máme se bát vyjít ven ze nás odvedou do gulagu nebo jak? @DominikFeri — František Novák (@FrantaNovak7) February 27, 2021

„Těžko se hledá něco pozitivního na celnících na hranicích obce vzhledem k tomu, že v mé obci nic zajímavého není a kilometr daleko ve vedlejší obci už by mě mohli zatknout. Masakr. Kam se hrabou ploty na hranicích, ten šílený Slovák nám je postaví mezi dvory na sídlištích,“ píše jiný uživatel sociální sítě.

Omezení pohybu budou platná od 1.března, a to zatím po dobu tří týdnů. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty. Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob. Kabinet o zpřísnění opatření rozhodl na pátečním večerním zasedání.

Lidé si podle nařízení musejí vybrat jedno místo, na kterém budou od pondělí na následující tři týdny pobývat. To znamená, že pokud by se například vydali nejpozději v den účinnosti opatření na chatu, bude nutné následně celou dobu na tomto místě zůstat.

Dodržování omezení pohybu bude namátkově kontrolovat policie, a to včetně cest vlaky či autobusy. Nasazeno může být též až 5000 vojáků, řekl na páteční tiskvé konferenci vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).