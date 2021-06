Opakování testů na táborech nebude nutné, pokud budou mít všichni PCR test. Nereálné, zní z druhé strany

Praha Opakované testování na covid-19 na letních táborech nebude povinné za podmínky, že se před odjezdem na akci prokážou negativním PCR testem všichni účastníci. V případě, že někteří budou mít jen antigenní test, bude se muset testování všech na táboře opakovat každých sedm dní. Vyplývá to z opatření ministerstva zdravotnictví, které v pondělí schválila vláda.

Na Twitteru na to v úterý upozornila organizace Junák-český skaut. Podle České rady dětí a mládeže (ČRDM) je varianta s PCR testem všech před odjezdem neproveditelná.



Původní opatření schválené vládou v pondělí 7. června počítalo s tím, že se budou účastníci letních táborů testovat před odjezdem a pak každých sedm dní. Pořadatelé táborů ale poukazovali na to, že to výrazně zkomplikuje organizaci, a požádali proto ministerstvo zdravotnictví o změnu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu oznámil, že povinnost opakovaného testování zůstane v případě antigenních testů, zatímco při použití PCR metody před odjezdem odpadne. Podle opatření, které kabinet schválil v pondělí 14. června, to ale bude platit jen v případě, že se negativním PCR testem ne starším 72 hodin před odjezdem prokážou všichni účastníci akce. Výjimku mohou mít ti, kdo covid-19 prodělali nebo jsou očkováni.

Podle skautů tyto podmínky neodpovídají tomu, co minulý týden přislíbili Vojtěch s pověřenou hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou, a dosáhnout zrušení nutnosti opakovaného testu bude fakticky neproveditelné. „Kapacity veřejných testovacích míst jsou nedostatečné a mnohde již nyní zcela zaplněné. Pokud byť jen jedno dítě nenajde místo na PCR test, musí test po sedmi dnech opakovat všichni účastníci tábora,“ uvedl Junák-český skaut.

Organizace upozornila, že do začátku táborové sezony zbývají už jen dva týdny. Oznámení podmínek v takto krátkém předstihu je podle ní selháním vládního řízení protiepidemických opatření.

#SKAUT @skaut Podmínky, které minulý týden ministr @adamvojtechano i hlavní hygienička přislíbili pořadatelům táborů, už opět neplatí. @ZdravkoOnline tak již potřetí během 7 dní změnilo podmínky testování, naposledy teď, 2 týdny před startem táborů. [1/7] oblíbit odpovědět

Stát tak podle skautů pořadatelům znemožnil zohlednit vícenáklady za testy do rozpočtů, přípravu i srozumitelnou včasnou komunikaci s rodiči. „Vytváření takové úrovně nejistoty pro desetitisíce dobrovolníků a statisíce rodin je neomluvitelné,“ uvedli skauti. ČRDM i další organizace podle nich žádaly ministerstvo zdravotnictví o podmínky pro tábory tři měsíce předem, přičemž možnost opakovaného testování podle pořadatelů nikdo dřív nenaznačoval.

Podobně se na dotaz ČTK vyjádřil i předseda ČRDM Aleš Sedláček. Uvedl, že doufal v řešení bezpečné i proveditelné.

Podle mluvčí organizace Pionýr Anny Mindlové zaskočily aktuální informace s velkou pravděpodobností většinu pořadatelů táborů. „Sdílíme cíl zajištění maximální bezpečnosti všech účastníků táborů. Pro jeho naplnění ale potřebujeme vytvořit podmínky, včetně času na zajištění stanovených pravidel,“ řekla. Doplnila, že třeba na zajištění pionýrských táborů se podílí několik tisíc dobrovolníků bez nároku na finanční odměnu a neustále se měnící pravidla pro tábory jim ztěžují práci.