Muž měl v krvi skoro 4 promile alkoholu. Ukradl náušnice v hodnotě 149 korun, hrozí mu až osm let vězení

Most Mostecká policie obvinila z krádeže náušnic muže, jemuž hlídka naměřila skoro čtyři promile alkoholu v dechu, informovala mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Za krádež zboží v hodnotě 149 korun ho může soud poslat až na osm let do vězení. Čin muž spáchal v době vyhlášeného stavu nouze, kdy jsou tresty postihovány přísněji.

Policisté nemohli podle Světlákové po krádeži muže vyslechnout, neboť byl evidentně pod vlivem alkoholu. Hlídka mu naměřila při dechové zkoušce 3,9 promile alkoholu v dechu. Lup byl zajištěn a vrácen zpět do prodejny. Za krádež zboží v hodnotě 149 korun mu může soud uložit trest odnětí svobody na dva roky až osm let.