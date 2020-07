Italky pijí alkohol stále více a stále častěji

ŘÍM V Itálii roste počet osob s rizikovou konzumací alkoholu, takových lidí je už 8,7 milionu. Nárůst se podle údajů z loňského roku týká především žen. Ty to s pitím alkoholických nápojů přehánějí a stále častěji pijí i mimo dobu jídla, píše italský deník La Repubblica.

Zpráva, kterou publikoval italský Hlavní ústav zdraví (ISS), ukazuje prohlubování rizikového chování u milionů spotřebitelů. Podle expertů je to tendence, která se projevuje také v důsledku nedostatečných preventivních opatření a marketingu spojeného s šířením falešných zpráv.



Ze zprávy vyplývá, že v zemi je nejméně 8,7 milionů rizikových konzumentů alkoholu, tedy těch, kdo pijí příliš mnoho nebo příliš často. Počet takových mužů zůstává poměrně stálý, jde o 6,2 milionu konzumentů, roste však počet takových žen, který nyní dosahuje asi 2,5 milionu. A to není všechno: více než pět milionů osob starších jedenácti let (14,2 procenta mužů a 6,1 procenta žen) uvedlo, že to obvykle s konzumací alkoholických nápojů přehánějí.

Asi 16 milionů Italů (40 procent mužů a 20,4 procenta žen) pije mimo jídlo. To je vyšší nárůst, než se předpokládalo. I v tomto případě stoupá počet Italek, které pijí alkohol mimo jídlo: zatímco v roce 2017 to bylo 19,4 procenta žen, v roce 2018 to již bylo 20,4 procenta. Stoupá také počet žen, které pijí šest a více sklenek alkoholu při jedné příležitosti nebo které byly za poslední rok nejméně jednou opilé.



„Ženy považují pití alkoholu za symbol jejich společenského postavení,“ říká Emanuele Scafato, ředitel Národní observatoře pro konzumaci alkoholu a ředitel centra Světové zdravotnické organizace (WHO) pro otázky alkoholismu a s ním souvisejících problémů. „Roste především počet těch nejmladších a žen v produktivním věku,“ uvádí.

Pokud jde o ty nejmladší dívky, a to se týká i děvčat mladších čtrnácti let, projevuje se tu podle Scafata snaha o emancipaci. „Problém tkví v tom, že jde o nezletilé a žádný mladý člověk do osmnácti let nemá schopnost metabolizovat alkohol,“ varuje vědec. „Pomocí marketingu a médií se alkohol stává jakousi hodnotou, které mladí chtějí dosáhnout, neboť v tomto věku jsou zranitelnější,“ dodává.

Alkohol je totiž jakýsi sociální lubrikant, který je schopen odbourat racionální kontrolu, pomůže se uvolnit a s větší sebedůvěrou navazovat vztahy. Je tu však i další aspekt. „Některé dívky, ve věku mezi dvanácti a třinácti lety, uvádějí, že se potřebují zviditelnit. Pomocí značkových či velmi drahých nápojů se snaží vyvolat reakci - a to i u dospělých - aby ukázaly, že už nejsou děti,“ říká Emanuele Scafato.

Ženy jsou zranitelnější než muži

Dospělé ženy jde podle něj rozdělit do několika skupin. Jedny chtějí ukázat, že jsou schopny dělat to, co muži. Dnes je také více příležitosti ke konzumaci alkoholických nápojů, například u žen, které si chtějí budovat kariéru. Role žen se změnila. Vycházejí z domovů, více se setkávají a mají bohatší společenský život.



Každý den v Evropě umírá asi 800 osob na následky konzumace alkoholu, a z toho jedno až čtyři procenta ve věku od dvaceti do čtyřiadvaceti let. V Itálii má alkohol na svědomí každý den 48 osob. Ženy jsou přitom zranitelnější než muži. Žena by nikdy neměla vypít více než jednu sklenku za den. „Pokud vypije více, vzroste u ní riziko vzniku rakoviny prsu, když vypije tři sklenky, riziko vzroste o 50 procent,“ uvádí Scafato. Dopady alkoholu na zdravý jsou mnohačetné. Patří mezi ně 12 druhů rakoviny, cirhóza jater a nehody na silnicích pod vlivem alkoholu, které jsou nejrozšířenější příčinou úmrtí mezi mladými lidmi v Itálii, v Evropě i ve světě.