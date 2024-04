Opilé policisty, kteří napadli dívku před nočním barem, inspekce obvinila

Napadení dívky před barem dvojicí policistů se odehrálo 17. února v Nádražní ulici v Praze před nočním barem. Policista tam dorazil ve slavnostní uniformě z policejního plesu na Žofíně. Muž dívku napadl, za vlasy ji tahal po ulici a následně ji zaklekl. Opilá policistka svému kolegovi pomáhala.

Přihlížející lidé se policistu snažili zastavit, na místo pak dorazila hlídka. Policistovi naměřila policie 2,6 promile alkoholu v krvi, jeho přítelkyni 1,6 promile. Pro napadenou ženu musela přijet sanitka.

Policista byl donedávna v pracovní neschopnosti, poté byl zproštěn výkonu služby. „Včera, 24. února došlo k zahájení trestního stíhání dvou fyzických osob, policistů pro jednání, které bylo kvalifikováno jako přečin výtržnictví spáchaný dílem samostatně, dílem ve spolupachatelství,“ přiblížil Novinkám mluvčí pražských státních zástupců Aleš Cimbala.

„U jedné z obviněných osob též jako zločinu těžkého ublížení na zdraví. S ohledem na skutečnost, že ve věci nadále probíhá přípravné řízení trestní, není možné k věci poskytovat podrobnější informace,“ dodal Cimbala.

Policistka podle zjištění iROZHLAS.cz přitom dlouho obviněná nebyla. „Dotčená policistka je ke dni podání žádosti schopna výkonu služby a není s ní vedeno řízení ve věcech služebního poměru ohledně případného zproštění služby,“ uvedl server. To se nyní změnilo.

Hrozí osmiletý trest

Událostí se od začátku GIBS zabývá. „Tímto incidentem se zabýváme od prvopočátku,“ reagovala na dotaz mluvčí inspektorů Ivana Nguyenová.

Policistovi, který je postaven mimo službu, hrozí dva roky až osm let vězení, policistce až dva roky za mřížemi za výtržnictví.

Désolé olé @desoleole Opilý policajt ve slavnostní uniformě brutálně zaútočil na devatenáctiletou dívku, pomáhala mu i jeho přítelkyně, také strážkyně zákona. Všichni byli na akci v pražském klubu Phenomen.



Trochu se bojím, když takoví lidé mají pomáhat a chránit. https://t.co/9aFgMOXu6G oblíbit odpovědět

„Jménem zákona, ať natáhne ty nohy,“ křičel tehdy na záznamu zveřejněném na sociálních sítích policista ve vycházkové slavnostní uniformě na dívku, s kterou následně smýkal po chodníku a tahal ji za vlasy. Jeho partnerka v civilu se do napadení vložila o pár vteřin později tak, že dívku zaklekla.

Ne jedna, ale pět napadených

Svědkové potyčky z klubu Phenomen dosvědčili, že útok na ležící dívku nebyl ze strany policisty jediný.

„Přišel do klubu se svojí holkou už viditelně ožralý, dál tam popíjeli. Protože šlo o akci Freedom Night, která je určená pro lesby, moc tam jako chlap v uniformě nezapadal, vypadal spíš jako by přišel na travesti show. Celkem ostře se tam s pár holkama pohádal,“ líčí návštěvnice klubu, jejíž jméno redakce zná. Padly prý nějaké nadávky a urážky.

Policista záhy v klubu potkal svoji expřítelkyni, došlo mezi nimi k hlasité výměně názorů. „Prostě zhrzená láska. Nějak neunesl, že tam přišel se svojí novou přítelkyní, byl tam za kašpara a ještě potkal svoji ex, která se mu vysmála,“ popisuje dívka ze skupinky hostů na akci.

Do konfliktu se pak vložila ochranka hudebního klubu, ale policista udeřil pěstí do obličeje i sekuriťáka. „Ten to chudák odnesl za všechny. Snažil se být v defenzivě, protože viděl uniformu a dostal ji opravdu tvrdě,“ popsala jiné svědkyně.

Pražská policie jednání dvojice odsoudila a omluvila se za ně. „Toto jednání považujeme za naprosto neakceptovatelné a neomluvitelné. I tak se omlouváme. Selhání jednoho policisty bohužel poškozuje všechny ostatní. Můžeme vás ujistit, že rozhodně nejde o běžné chování našich kolegů a pražský ředitel bude proto v dalším postupu nekompromisní,“ uvedla na sociálních sítích.