Fiala o Čapím hnízdě: Rozhodnutí žalobců respektuji, celá kauza za sebou ale zanechá pachuť

Praha Praha 13. září (ČTK) - Slovy o tom, že respektují verdikt státního zastupitelství, reaguje většina opozičních stran na páteční zveřejnění informace, že žalobci rozhodli o zastavení trestního stíhání v případu Čapího hnízda. Rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství zpochybňují Piráti, kteří považují za neudržitelné tvrzení, že Čapí hnízdo bylo v době získání dotace nezávislou firmou.

Premiér Andrej Babiš (ANO), který v případu čelil spolu s členy rodiny stíhání, novinářům v Litoměřicích řekl, že zatím nemá žádné informace o zastavení stíhání, takže informaci nebude komentovat. Jeho advokát potvrdil České televizi, že rozhodnutí obdržel.



Státní zastupitelství mimo jiné uvedlo, že Farma Čapí hnízdo v době získání diskutované padesátimilionové dotace splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Byla správně posouzena jako nezávislý podnik. Piráti takové tvrzení považují za neudržitelné. „S názorem se neztotožňujeme, vycházíme ze závěru Evropského úřadu pro vyšetřování podvodů OLAF. Mezi holdingem (Agrofert) a farmou navíc proteklo 272 milionů za údajnou reklamu, která podle všech indicií nebyla realizována a prošetřování stále probíhá,“ napsal ČTK šéf Pirátů Ivan Bartoš. „Vyčlenění farmy z holdingu bylo zjevně účelové, proto se domníváme, že rozhodnutí by mělo přezkoumat Nejvyšší státní zastupitelství.

Šéf ODS Petr Fiala řekl, že občanští demokraté berou rozhodnutí státního zastupitelství na vědomí. „Je to v souladu s očekáváním posledních dní. Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií,“ napsal Fiala na twitteru. „Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost,“ míní.

„Respektujeme závěry státního zastupitelství, ale samozřejmě mě bude zajímat odůvodnění. Ale to, že postup Andreje Babiše a ostatních nebyl protiprávní, ještě neznamená, že byl morální,“ napsal ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Babišovy problémy by nyní podle něj konečně mohly přestat paralyzovat vládu. „Jsou oblasti, které potřebuji řešení - třeba hrozící krach domácí zdravotní péče nebo sociálních služeb,“ dodal.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že státní zastupitelství změnilo po letech názor. „Což se děje v jednom procentu případů. Proto je nyní nutné, aby městské státní zastupitelství změnu takového názoru obhájilo silnými argumenty,“ uvedl. Na ty čeká i šéf STAN Vít Rakušan. Babiš podle něj svými výroky vyšetřování přinejmenším nepřímo ovlivňoval. „Rozhodnutí je třeba respektovat,“ řekl šéf STAN novinářům ve Sněmovně.

Šéf komunistů Vojtěch Filip ČTK napsal, že se jedná o konečné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým trestní řízení končí. „Smutné je, že to dlouhou dobu zatěžovalo českou politickou scénu. Vytvářelo to konfrontační nálady ve společnosti,“ uvedl. Předseda SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že SPD od počátku případu ctila presumpci neviny. „My neokopávali kotníky a nedělali štvavé antikampaně,“ řekl novinářům. Česku podle něj prospěje, že konečně padlo definitivní rozhodnutí. „Uvidí se, co bude dál,“ dodal Okamura.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se v reakci omezil na připomenutí, že Zeman premiérovi již k zastavení trestního stíhání nedávno blahopřál. Ovčáček to napsal ČTK. Zeman Babišovi telefonoval na začátku září, poblahopřál mu k narozeninám i zastavení trestního řízení. O něm však tehdy ještě nebylo rozhodnuto.