SPD se postavilo kvůli výrokům o migrantech za Maříkovou, opozice je proti jejímu vydání

Praha Celý klub Svobody a přímé demokracie (SPD) podporuje poslankyni hnutí Karlu Maříkovou, kterou chce kvůli jejím výrokům o migrantech trestně stíhat policie.

Podle předsedy SPD Tomia Okamury představuje policejní žádost snahu o potlačení svobody slova. Opozičním TOP 09 či Starostům sice výroky vadí, žádost policie o vydání k trestnímu stíhání však ve Sněmovně pravděpodobně nepodpoří, protože by se jednalo o precedens. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se ohradil proti prohlášením hnutí SPD, která ho spojují s kriminalizací Maříkové. Komunisté trestní řízení označili za politický proces.

Maříková loni v lednu na svém profilu na facebooku přirovnala migranty k invazivním druhům rostlin a zvířat, jimž by měl být zakázán vstup do Evropské unie. Jejími výroky se později začala zabývat policie pro podezření z přečinu podněcování k nenávisti. Poslanci v úterý začnou policejní žádost o její vydání projednávat na mandátovém a imunitním výboru. Na některém z dalších zasedání dá výbor doporučení Sněmovně, zda by měla žádosti vyhovět.

SPD dnes v usnesení předsednictva uvedla, že žádost policie považuje za politickou kriminalizaci Maříkové a SPD, řízenou ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Vicepremiér se proti tomu ohradil. „Na rozdíl od SPD, která kdyby měla ministra vnitra, by se pravděpodobně takto snažila policii ovlivňovat, já dodržuji zákony. Do trestních kauz nemohu zasahovat,“ uvedl Hamáček. Klub ČSSD podle něj počká na doporučení výboru, o svém vlastním hlasování však má už Hamáček jasno.

Okamura novinářům řekl, že celý klub SPD stojí za Maříkovou. „Znakem každé totality je konec svobody veřejně vyjadřovat své názory. Nejde jen o migranty, ale o svobodu, která odlišuje totalitu od demokracie,“ uvedl. Maříková proces považuje za zpolitizovaný. „ČR, která si říká demokratická země, začíná kriminalizovat politické názory, které nejsou elitám EU po chuti,“ míní. Stíhání chápe i jako o pokus o zastrašení dalších lidí s vlasteneckými názory.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová novinářům řekla, že klub TOP 09 se kloní k názoru svého šéfa a člena výboru Miroslava Kalouska. Ten výrok označil jako odpudivý, ale stíhání na jeho základě by považoval za nebezpečný precedens do budoucna. „Výroky jsou to naprosto nehorázné a odsouzeníhodné, ale je to politické vyjádření, které bychom měli pokrýt imunitou,“ dodala Adamová.

Místopředsedkyně STAN Věra Kovářová uvedla, že výrok je nešťastný. „Osobně to neschvaluji a myslím, že to svědčí o tom, jaký je to člověk. Ale takových podobných výroků koluje na sociálních sítích velké množství. Nemyslím, že by poslanec měl být stíhán za veřejné výroky,“ řekla. Záležitost projedná ještě klub STAN a vyčká na vyjádření imunitního výboru. „Pokud mohu mluvit sama za sebe, říkám, že vydání nepodpořím,“ dodala.

Poslanec Zdeněk Ondráček (KSČM) řekl, že Maříková by neměla být vydána. „Vzhledem k tomu, co o té kauze vím a jaké výroky proběhly médii daleko dřív, než je zmínila paní poslankyně, tak si myslím, že je to politický proces,“ uvedl. Stejný názor vyslovil jeho kolega z klubu KSČM Daniel Pawlas, podle kterého výrok Maříkové nikoho nepobouřil.

Lidovci zatím být konkrétní nechtěli. „Klub standardně čeká na usnesení výboru. My si počkáme na jeho rozhodnutí,“ uvedl předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek.