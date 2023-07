Oprava „domu po babičce“ není pro každého. Na co je skutečně určená dotace a jak na ni dosáhnout

Peníze pomohou jen se zlomkem celkových nákladů na opravy domů a žádost o ně se nemusí vyplatit každému.

„Chceme snížit energetickou náročnost bydlení, potřebujeme zrychlit tempo rekonstrukcí domů v Česku. Zatím jsme v tom v Evropě pozadu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík. Nyní se v Česku opraví zhruba 1,2 procenta domů ročně, potřeba jsou ale tři procenta ročně.

Nová dotace má k zateplování, výměnám oken a vytápění přimět co nejvíce lidí a motivovat k co nejkomplexnějším zásahům. Jejich výsledkem musí být dům s nízkou spotřebou energií. To je rozdíl proti stávajícím dotacím například na výměnu oken, kdy není nutné, aby dům jako celek po změně získal emisní štítek kategorie B, což je úsporná budova. To je u opravy domu „po babičce“ nutnost. Nová dotace má řadu výhod.