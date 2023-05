Mezi příjmy jednotlivých živnostníků jsou ale propastné rozdíly. Ajťák se stotisícovým příjmem změnu takřka nepocítí, kdežto pro kadeřnici v malém městě to může být likvidační.

„Pokud by to začalo platit okamžitě, tak se na to hned vykašlu a nechám se zaměstnat. Já bych to nezaplatila. Musela bych hodně zdražit a to už by byl pro zákazníky problém, už teď je pro někoho letošní zdražení neúnosné a přestal chodit. Když jsem to četla, tak mě to naštvalo,“ řekla serveru Lidovky.cz kadeřnice Markéta Kratinová, která pracuje jako kadeřnice v centru Uherského Hradiště. Kadeřnických služeb se navíc týká také připravovaná změna sazby DPH, jež se v jejich případě zvýší z 10 na 21 procent.

Česko má nyní zhruba milion aktivních živnostníků a šedesát procent z nich platí minimální pojistné.