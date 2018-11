Ozvěny Věcí veřejných. Exministr Bártovy strany se vrací, řídí finance na radnici Prahy 3

PRAHA Věci veřejné zmizely z celostátní politiky v roce 2013, do té doby byly po většinu její krátké existence součástí vlády Petra Nečase. Naprostá většina členů uskupení Víta Bárty a Radka Johna se z politiky vytratila. Do křesla radního v Praze 3 však nyní usedl někdejší ministr dopravy této strany Pavel Dobeš. Opozici se nelíbí, že funkci nebude věnovat maximum času. Exministr ve funkci hájí barvy STAN, jejichž se hodlá stát členem.

Pavel Dobeš řídil v Nečasově vládě resort dopravy od léta 2011 do prosince 2012, od té doby volenou pozici nezastával. Tento týden se to změnilo. Po více než 16 hodin trvajícím ustavujícím zasedání zastupitelstva v Praze 3 usedl do křesla radního pro finance. Dobeš reprezentuje čerstvou koalici ve složení TOP 09/STAN, Česká pirátská strana a Zelení. Exministr je nominantem STAN, za něž kandidoval.

„Já se dlouhodobě rozpočtem Městské části Praha 3 zabývám, nesouhlasil jsem tam s celou řadou věcí. O takovou problematiku jsem měl zájem. Dlouhodobě nebyla řešena tak, jak jsem si přál, i s ohledem na informování zastupitelů a občanů, aby věděli, jaká je struktura rozpočtu,“ sdělil serveru Lidovky.cz ke své nabyté funkci exministr Dobeš.

Kvalifikaci pro svou novou misi spatřuje například ve zkušenostech se správou rozpočtu na ministerstvu dopravy. Jako hlavě resortu mu do značné míry podléhala i kasa Státního fondu dopravní infrastruktury. „Řešil jsem rozpočty většího charakteru, než má Městská část Praha 3, v řádech desítek miliard korun,“ přibližuje Dobeš.

Opozici vadí, že se péči o finance Městské části Prahy 3 nebude věnovat na sto procent. Dobeš sesli radního obsadil jako neuvolněný. V praxi to znamená, že do ni nebude investovat veškerý pracovní čas. Ponechal si své civilní povolání. Dobeš je ředitelem Národního centra Globálního navigačního satelitního systému, které je součástí celoevropského projektu budujícího navigační systém Galileo.

‚Odporuje to zdravému rozumu‘

„To je bezprecedentní věc, která se nikdy v žádné městské části nestala a odporuje zdravému rozumu,“ uvedl k Dobešově neuvolněné funkci exstarosta Prahy 3 Alexandr Bellu (ODS). Jeho strana ve spojení s dalšími dvěma volby vyhrála, ale čerstvá koalice ji odstavila. Dobeš se snaží výtky odrážet. „K funkci se budu snažit přistoupit velmi aktivně. Myslím, že to vykonávat půjde. Pokud by tomu tak nebylo, budeme komunikovat s koaličními partnery,“ řekl.

Čerstvý starosta Jiří Ptáček (TOP 09) je přesvědčený, že Dobeš povinnosti radního obstará bez potíží. Upozorňuje také na to, že na rozdíl od naprosté většiny kolegů v radě má na starosti pouze jedinou oblast, právě finance. „Bez ohledu na jeho neuvolněnost má dostatečnou kapacitu se této problematice věnovat,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz starosta s tím, že si cení Dobešových zkušeností nabytých v ministerském úřadu.

Letošní komunální volby nebyly první, v nichž si po završení ministerské kariéry řekl Dobeš o podporu voličů. V Praze 3 kandidoval už roku 2014, tehdy se spojil s Demokraty Jana Kasla. Za stejný subjekt se pokusil proniknout i do velkého pražského zastupitelstva. Ani v jednom z případů neuspěl. Posléze navázal spolupráci s hnutím STAN, v posledních sněmovních volbách uzavíral z posledního místa pražskou kandidátku Starostů.

Dobeš zatím není členem hnutí, ale chystá se to změnit. „Jsem příznivcem STAN. Je tam dvouletá lhůta, po které se může stát člověk členem. Myslím si, že tuto lhůtu mám za sebou. Po zvolení zastupitelem a radním zvažuji využití splnění této lhůty ke vstupu do STAN,“ přibližuje. Do dvou let coby registrovanému příznivci ale exministrovi ještě pár týdnů chybí, přihlášku mezi příznivce si podle informací Lidovky.cz podal v lednu 2017.

Dobeš míří do STAN

„Pan Dobeš je díky dosaženému vzdělání a zahraniční i manažerské zkušenosti nesporným přínosem, navíc na Praze 3 trvale žije a v politickém a společenském životě se od studijních let pohybuje,“ uvedl k tomu pro Lidovky.cz předseda pražské organizace STAN Petr Hlubuček, podle kterého se Dobeš podílel na formulaci programu hnutí v oblasti dopravy.

Dobeš ve VV Ačkoliv se Dobeš po rozkolu ve Věcech veřejných přidal k LIDEM, předtím byl s Bártovou stranou pevně spjat. Na podzim 2010 například řídil volební kampaň VV Praze.

Před nástupem do ministerské funkce vedl Vydavatelství Pražan, které inzercí v časopisech Pražan a Věci veřejné finančně pomáhalo straně. Dobeš také za VV zasedal v dozorčí Českého aeroholdingu.

Do vrcholné politiky Dobeše vynesly Věci veřejné (VV). Ministerstvo dopravy převzal po Radku Šmerdovi, který předtím nahradil skandály zdecimovaného prvního muže strany Víta Bártu. Dobeš vydržel ve funkci 17 měsíců. Zažil i rozvrat VV, které zahubily nestandardní Bártovo lídrovství, vzájemné nahrávání se jejích členů a vnitřní spory. Dobeš přešel do nově vzniklé strany LIDEM, již řídila bývalá šéfka poslanců VV Karolína Peake.

„Stojím si za tím, že na začátku projektu Věci veřejné byla řada pozitivních kroků. Ve chvíli, kdy se situace začala měnit, jsem byl jeden z mála, kdo s politikou strany nesouhlasil a byl nahlas slyšet,“ poznamenal k někdejšímu souručenství s VV. Dobeš měl mít přitom nějaký čas na kontrolu stranických peněz velký vliv. „Reálně dnes finance drží dva lidi, Pavel Dobeš a Michal Babák,“ řekl před lety na tajně pořízené nahrávce Vít Bárta.

První muž pražské organizace STAN má za to, že Dobešovo někdejší sepětí se zdiskreditovanými VV není důvod, aby nemohl pokračovat v politickém angažmá. „Své působení v politické organizaci Věci veřejné vysvětlil, byl to jeho politický start, věřil ve vytvoření alternativy tehdejším politickým stranám. Rozhodně neztratil svůj osobní kredit ani chuť pracovat v místní samosprávě,“ poznamenal předseda Hlubuček.