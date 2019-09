Šest mrtvých a stovky nemocných. Panika nemá v tuto chvíli žádný důvod, reaguje expertka na kauzu s e-cigaretami

PRAHA Poslední týdny řeší Spojené státy otazníky nad šesti úmrtími a téměř pětistovkou případů, kdy lidé onemocněli záhadnou plicní chorobou. Hospitalizovaní napříč čtyřiceti státy USA mají jedno společné: užívali elektronické cigarety a převážná část přiznala, že i s THC. Na závěry odborníků se ale pořád čeká. V Česku se nicméně obavy příliš nesdílí. „Lidé v Americe nepoužili klasické elektronické cigarety, ale vapovali ilegální oleje s THC, tedy s výtažkem z marihuany. Byly zřejmě kontaminovány a momentálně se neví, čím. Panika ohledně klasických elektronických cigaret nemá v tuto chvíli žádný důvod,“ myslí si Eva Králíková z Centra pro závislost na tabáku.

Nesouhlasí zároveň s prohlášením amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemoci (CDC), které vydalo varování před užíváním elektronických cigaret. „Není to tak úplně trefa do černého. Přirovnává se to k tomu, jak nyní ve Spojených státech došlo k úmrtí na salmonelu z kuřecího masa. Analogicky to je, jako bych řekla: nejezte kuřata. Není to označované za šťastné rozhodnutí, protože to nebylo klasickými elektronickými cigaretami, ale nějakými oleji z neoficiálního prodeje,“ míní. Domnívá se, že substance pochází z jednoho nelegálního zdroje.

CDC však uvedlo, že v některých případech nemocní užili pouze nikotin. „Vzhledem k tomu, že jsou elektronické cigarety na trhu 13 let a nic takového se zatím nestalo, myslím si, že se spíše tito nemocní báli přiznat, že užili i něco jiného,“ dodává.

Ministerstvo zdravotnictví přesto pro Lidovky.cz uvedlo, že bere varovné prohlášení amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemoci vážně. „Analyzujeme dosavadní zjištění a eventuální možné kroky,“ řekla mluvčí Gabriela Štěpanyová. Podrobnosti ale zatím ministerstvo nesdělilo.

Podle expertky na závislost na tabáku Králíkové nemají elektronické cigarety žádnou racionální regulaci, tak jako klasické tabákové výrobky. „Může se v nich tedy objevit jakákoliv substance, ale z principu je nikotin rozpustný v alkoholu. Glycerin a propylenglykol, což jsou základní složky liquidů v elektronických cigaretách, žádný olej není.THC se naopak musí rozpouštět v oleji,“ vysvětlila.

Plíce náctiletého se podobaly plicím sedmdesátníka

Známý je kupříkladu případ osmnáctiletého Adama Hergenredera ze státu Illinois, který zveřejnila stanice CNN. Hospitalizovaný mladík měl plíce jako sedmdesátiletý člověk a zásah lékařů přišel na poslední chvíli. Přiznal, že vapoval nikotin i THC.

„Moje plíce už nikdy nebudou stoprocentně v pořádku. Kouřit e-cigarety jsem začal, abych zapadl. Chutnalo to dobře, ne jako klasické cigarety,“ svěřil novinářům s tím, že nejoblíbenější příchutí bylo mango.

V Česku jsou pro e-cigarety přísné kontroly

Prezident Komory elektronického kouření Robert Hrdlička rovněž nesdílí názor, že by byl důvod k panice. Elektronické cigarety podle něj v Česku podléhají mnoha kontrolám. „Pravidla jsou poměrně přísná. Když si směsi člověk koupí jako legální věc, neměly by se v nich toxické látky vyskytovat,“ shoduje se s Evou Králíkovou.

„Stává se, že si lidé objednávají nikotin z Číny. V celé Evropě je striktně daná povolená maximální koncentrace nikotinu v lahvičce o objemu maximálně 10 ml, přičemž z Číny si mohou koupit 100ml balení čistého nikotinu. Což je jed a je to zakázané. Ale stává se, že si to někdo nechá poslat poštou a projde mu to, míchá si vlastní liquidy. Ale je to spíš na úrovni pálení vlastní slivovice.“

Podle ministerstva zdravotnictví čeští výrobci, dovozci a distributoři elektronických cigaret a náhradních náplní do nich podléhají přísným právním předpisům. „Česká republika se v roce 2017 zařadila mezi první státy Evropské unie, které požadavky nové směrnice uplatňují nejen na náplně s obsahem nikotinu, ale i na náplně elektronických cigaret, jež nikotin neobsahují.“

E-cigarety škodí méně?

Mezi odborníky se dlouhodobě vede debata o míře škodlivosti módních elektronických cigaret. Ty jsou v prodeji 11 let. Někteří upozorňují, že s nimi nemáme tak dlouhou zkušenost na to, abychom mohli vyvodit důsledky pro lidské zdraví.

„Na dlouhodobou studii je to určitě málo. Ale je tu podlé jedné studie 40 procent kuřáků, kteří uvádí, že nechtějí přestat kouřit. A jestliže u nich můžu návyk změnit na méně rizikovou formu pro ně i okolí, tak je to dobře. Věřím tomu, můj otec zemřel na rakovinu a vidím to všude kolem sebe,“ míní prezident Komory elektronického kouření Hrdlička.

Profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku považuje riziko e-cigaret za velmi malé v porovnání s běžným kouřením. „Před pár dny proběhla konference, kde zaznělo, že během 44 dnů zaznamenali ve Spojených státech šest úmrtí na vapování olejů, zatímco za stejných 44 dnů zemřelo 57 tisíc Američanů na následky kouření klasických cigaret,“ míní.

Lékařka Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu už dříve pro Lidové noviny uvedla, že by bylo předčasné tvrdit, že je tento způsob kouření zdravější, „protože se to neví“. „Také nikotin má zdravotní dopady. Zdá se však, že v e-cigaretách není až takový obsah karcinogenů, které vznikají při hoření tabáku,“ řekla.