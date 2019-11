Úmrtí dávaných do souvislosti s e-cigaretami je v USA už přes 40

New York Počet mrtvých dávaných do souvislosti s kouřením elektronických cigaret je ve Spojených státech už 42. Uvedlo to ve čtvrtek americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Oběti pocházejí ze 24 států USA. Potvrzených případů nemocných je nyní 2172. Před týdnem CDC informovalo o 39 mrtvých a 2051 nemocných.

‚Nemá smysl podstupovat riziko.‘ E-cigarety můžou škodit zdraví, varuje nová studie Příčina závažných poškození plic podle CDC stále není objasněna. Odborníci zatím nevědí, zda obtíže způsobil způsob inhalace pomocí elektronických cigaret nebo nějaká konkrétní substance obsažená v náplních. Nemocní vykazovali stejné příznaky včetně kašle, dýchavičnosti a únavy a někteří též zvraceli či měli průjem.

V Evropě nárůst počtu plicní choroby v souvislosti s užíváním e-cigaret zaznamenán nebyl. Podle agentury DPA se potíže zjevně omezují na Severní Ameriku.