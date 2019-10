Horký pátek v Praze: Ulice zaplaví fanoušci Gotta, angličtí chuligáni, klimatičtí rebelové i festival světla

PRAHA Českou metropoli čeká v pátek zřejmě jeden z nejrušnějších dnů posledních let. Právě na 11. října totiž připadá hned několik událostí, které do Prahy přilákají desítky tisíc lidí z Česka i ze světa, jiné akce naopak vyústí v blokádu některých komunikací. Pražané by se tak měli připravit na dopravní omezení a možné konflikty.

Předně po celý den bude probíhat rozloučení veřejnosti se zpěvákem Karlem Gottem, na které může podle pořadatelů dorazit až 100 tisíc lidí. Večer pak zaplněný dvacetitisícový stadion v Edenu uvidí zápas českých fotbalistů s Anglií. Navíc, kromě příznivců Albionu se v Praze očekávají také fanoušci Severního Irska, se kterým hraje česká reprezentace v pondělí. Za Gottem? Bude nával, na rezervaci ve vlaku do Prahy je nejvyšší čas Pátek je zároveň druhým dnem audiovizuálního festivalu Signal, jehož minulý ročník přilákal celkem 600 tisíc návštěvníků. Do toho všeho si na stejný den nachystali do metropole své protestní akce klimatičtí aktivisté z hnutí Extinction Rebellion.

Rozloučení s Karlem Gottem se uskuteční v paláci Žofín naproti Národnímu divadla. Na přilehlém Smetanově nábřeží bude jedna z projekcí festivalu Signal. Ani fotbal historickému jádru Prahy neulehčí. „Předpokládáme, že drtivá většina fanoušků se shromáždí na místech, která jsou typická pro setkávání zahraničních fanoušků, jako je Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a blízké okolí,“ řekla LN Lenka Sikorová z policejního prezidia. A právě do centra se chystají s blokádami silnic a ulic také zelení rebelové. Krocení fanoušků Anglické fanoušky, často spojované s výtržnictvím, přijede do Prahy „krotit“ jedenáctka anglických specialistů, tzv. spotterů. Podle policie se bude jednat o největší nasazení zahraničních mužů zákona v Česku v souvislosti s fotbalovými zápasy vůbec. Z obavy před řáděním svých fandů se Anglie pokusila zápas odložit, UEFA to ale neumožnila.

PraŽSKÁ DOPRAVA V KRIZOVÝ PÁTEK Hojně využívaná páteřní tramvajová linka 17, směřující z Modřan do Holešovic, bude v centru Prahy mimořádně vedena odklonem přes zastávky Myslíkova, Národní třída až k Národnímu divadlu. Výluka potrvá od pátečních 4.30 až do sobotních 0.30.

V jednu z nejpřetíženějších tramvajových linek se v pátek pravděpodobně promění devítka, která mimo jiné jede od zastávky Hlavní nádraží přes Národní divadlo a dále přes zastávku Bertramka, v jejíž blízkosti se nachází vila Karla Gotta, linka končí na sídlišti Řepy.

Dopravní podnik hlavního města Prahy je připraven posílit spoje metra.

Obecně mohou návštěvníci Prahy počítat s problémovou dopravou v centru metropole. Tam se totiž odehraje audiovizuální festival Signal a zároveň tam aktivisté z klimatického hnutí Extinction Rebellion plánují blokádu komunikací. Přesné místo ani čas konání blokády zatím nejsou známé.

Podle policie se v okolí Václavského a Staroměstského náměstí dá očekávat také kumulace anglických fotbalových fanoušků mířících na kvalifikační utkání v Edenu mezi týmy Česka a Anglie, výkop zápasu je ve 20.45.

Doprava v metropoli se může nejvíce zkomplikovat ve večerních hodinách.Na západ slunce totiž čekají audiovizuální projekce festivalu světla Signal, které se odehrají mimo jiné i v těsné blízkosti paláce Žofín, kde se bude veřejnost po celý den naposledy loučit se zesnulým zpěvákem Karlem Gottem, brány paláce na Slovanském ostrově se otevřou v 8.00 a zavřou ve 22.00. Kromě odklonu tramvajové linky 17 a posílení provozu metra chystá pražský dopravní podnik řadu dalších změn, které oznámí v následujících dnech. Policie plánovaná opatření zveřejní v průběhu středy a čtvrtka, pražský magistrát podle svého mluvčího zatím vyčká na další rozhodnutí vlády stran Gottova pohřbu.

Podle původních zpráv z úřadu vlády se do organizace pietní akce na Slovanském ostrově měla zapojit také armáda. U té to ale zatím vypadá spíše na symbolickou účast, podle Jana Pejška z odboru komunikace ministerstva obrany se žádné mimořádné nasazení vojáků nechystá, musela by ostatně schválit vláda. „My žádný takový požadavek zatím neregistrujeme,“ doplnil Pejšek. Podle něj jsou ale čeští vojáci připraveni na základě požadavků organizátorů na jakoukoliv součinnost. „V tuto chvíli to vypadá na přítomnost příslušníků čestné stráže u rakve v pátek na Žofíně a hradní stráže v sobotu v katedrále sv. Víta,“ řekl LN Pejšek. Angličané pod dohledem Plné ruce práce tak budou mít především policisté, pro které je nejzásadnější otázka bezpečnosti při konání fotbalového zápasu Česko - Anglie. Angličtí fotbaloví „rowdies“ jsou nechvalně proslulí svým výtržnictvím, pomoci s nimi přijedou také speciálně vycvičení angličtí policisté, kteří se budou po boku českých antikonfliktních týmů pokoušet předcházet konfliktům. Podle tiskového mluvčího České fotbalové reprezentace Petra Šedivého dostali Angličané, výměnou za podobně vstřícné gesto z jejich strany, více vstupenek. Těch budou mít k dispozici 3800, podle anglické fotbalové asociace ale fanoušků Albionu dorazí do Prahy okolo šesti tisíc. „Tolik hostujících fanoušků do Prahy nikdy předtím nepřijelo,“ podotýká na to konto policejní prezidium. Právě oficiální místa anglického fotbalu varovala před pražským kvalifikačním zápasem a žádala jeho odklad. Bála se totiž opilého řádění svých fanoušků, UEFA však žádosti nevyhověla. „Mazat“ se ale prý české bezpečnostní složky s výtržníky nehodlají. „Hostující fanoušci jsou v Praze vítáni, ale pokud se situace zhorší natolik, že je třeba zásahu pořádkových jednotek, jsme připraveni je použít,“ řekla LN vrchní komisařka. Oproti jiným zápasům bude počet policistů v centru Prahy znásoben. „Do opatření budou zahrnuty všechny jednotky uniformované, dopravní a kriminální policii včetně vrtulníku, koní i služebních psů,“ vypočítala Sikorová. V těsné blízkosti paláce Žofín proběhne v rámci festivalu Signal audiovizuální projekce nad hladinou Vltavy. Obě akce prý ale proběhnou ve vzájemné úctě. „Karel Gott by si žádné rušení kulturní události nepřál,“ stojí ve společném prohlášení manželky Gotta Ivany a pořadatelů festivalu, kteří zpěvákovu památku uctí minutou ticha. Signal přilákal vloni do ulic 600 tisíc návštěvníků, letos se předpokládá podobná účast.