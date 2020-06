Fotbalisté TJ Osvětimany se podívali na Euro za peníze asociace. Pozval je Mynář, Pelta to zařídil

PRAHA Fotbalová asociace České republiky (FAČR) pod vedením tehdejšího šéfa Miroslava Pelty v roce 2016 pozvala na fotbalové mistrovství Evropy hradního kancléře Vratislava Mynáře nebo poradce prezidenta Martina Nejedlého, do Francie zaplatila i cestu 18členného tým TJ Osvětimany. Všechny výlohy platila fotbalová asociace. Podle dokumentů, které získal server Seznam Zprávy, se částky vyšplhaly do statisíců.

Podle webu Seznam Zprávy se jedná o informace, které redakce získala z doposud neznámých dokumentů zapomenutých na cloudových úložištích. Má jít o spisy, které se údajně podařilo ukrýt před policií, která v roce 2017 zatkla Peltu. A co zmíněné dokumenty obsahují? Vypovídají o několikasettisícových částkách, které fotbalová asociace zaplatila, aby na fotbalové mistrovství světa v roce 2016 dostala prominentní hosty. Těm platila vstupenky na zápasy, ubytování i dopravu.

Jedním z těchto prominentů byl podle těchto dokumentů i hradní kancléř Vratislav Mynář. Ten zařídil, aby se na fotbalové zápasy do Francie dostalo i 18 hráčů TJ Osvětimany. Celý zájezd na zápas Česko-Chorvatsko měl podle údajů získaných z dokumentů stát více než 860 tisíc korun. Cena za letenku a dvě noci v jednolůžkovém pokoji se vyšplhala na téměř 44 tisíc, vstupenka na zápas stála 4100, popisují Seznam Zprávy.

Proč na zápas do Francie jeli právě fotbalisté z Osvětiman, ale není jasné. Samotný Miroslav Pelta jako tehdejší šéf Fotbalové asociace České republiky na to neodpověděl, píší Seznam Zprávy. Rozhovor na toto téma odmítl a jen pro Seznam Zprávy komentoval, že „asociace zvala významné hosty uměleckého a sportovního života a co nejlepší politickou garnituru“.

Sdílnější byl ale jeden z hráčů týmu TJ Osvětimany, který si přál zůstat v anonymitě. Popsal, jak se tehdy tým dostal na zápas, který byl beznadějně vyprodaný. „Jednoduše. Vráťa se nás tehdy prostě zeptal, jestli chceme jet na „naše“ a my samozřejmě řekli, že jo. Kdo by nechtěl, že?“ popsal pro Seznam Zprávy. Nikdo z týmu se prý radši neptal na podrobnosti toho, jak je kacléř Mynář na zápas dostal.

Lístky a doprava i pro Nejedlého

Podle fotbalové asociace však nejspíš Mynář nebyl jedinou prominentní osobou, která si místo na zápase zasloužila. FAČR podle dokumentů totiž hradila cestu i poradci prezidenta Martinu Nejedlému a jeho synovi, a to na zápasy Česko-Španělsko a Česko-Turecko. Celý zájezd vyšel asociaci na 271 tisíc korun, zjistily z dokumentů Seznam Zprávy.

Na výši částky se také podílel fakt, že Nejedlý i Mynář dostali lístky do VIP zóny, která je vyhrazena pro nejvyšší politické představitele státu. Vedle Nejedlého a Mynáře tak seděli premiér Bohuslav Sobotka nebo ministryně školství Kateřina Valachová, píší Seznam Zprávy.

A co na to současné vedení FAČR? Ke 4 roky staré záležitosti se odmítá vyjadřovat. Podle mluvčího asociace Michala Jurmana šlo o rozhodnutí minulého vedení. „Jde o čtyři roky staré záležitosti a FAČR nevidí důvod, proč by se jimi měla zabývat pro účel reportáže jakéhokoliv média,“ napsal v e-mailové odpovědi Jurman.

Podobně odmítavě webu Seznam Zprávy odpověděl kancléř Mynář, podle kterého řešit „4 roky starou událost, kterou jsem už v té době dostatečně vysvětlil, je směšné,“ napsal webu v sms.