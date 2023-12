Česko bude opět vyrábět penicilin. „Vybrané firmy chceme motivovat finančně,“ říká náměstek ministra Válka

Jedna z linek by měla chrlit penicilin v tabletách, druhá sirupy, přičemž výrobci budou muset podle náměstka určitou část medikamentů poskytnout Čechům. Jak je stát hodlá motivovat?

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček

„Penězi. Máme pro ně hotový projekt a zajímavou investiční nabídku. Pomůžeme jim vybudovat novou výrobní linku na penicilin, respektive rozšířit o tuto linku jejich stávající výrobní prostory. Každému z nich na to poskytneme zhruba 120 až 130 milionů korun,“ vysvětluje Dvořáček.

Lidovky.cz: Ministr Válek oznámil, že Česko bude mít vlastní fabriku na penicilin. Kdy to bude?

Konkrétní datum vám prozatím neřeknu, protože jednání stále ještě nejsou u konce. Můžu ale potvrdit, že jsme v úzkém kontaktu se dvěma výrobci, kteří už v Česku nějakou dobu působí. Oba už tady určitá farmaka dělají, i když to není zrovna penicilin. Oba jsou také nakloněni rozšířit svou stávající výrobu právě o tato antibiotika. Máme jejich příslib.

Lidovky.cz: O které výrobce jde?

Jejich jména ještě držíme pod pokličkou. Oznámíme je až v okamžiku, kdy s nimi definitivně podepíšeme kontrakt. Důvodem je to, že mají nasmlouvané nějaké ceny, za které nakupují potřebné suroviny. Mají taky dlouho dopředu nasmlouvané jejich množství. Jakmile bychom ale náš záměr zveřejnili, začali by jim dodavatelé šroubovat ceny těchto i dalších surovin nahoru. Všichni by se snažili této příležitosti využít a na nové výrobě hezky vydělat. Takže... jména výrobců skutečně pustíme až v okamžiku, kdy bude stavba nové linky stoprocentně jistá.

Lidovky.cz: Prozradíte alespoň, kde budou tyto linky stát? Vrátí se výroba penicilinu do Roztok u Prahy či Dolních Měcholup, kde už v minulosti byla?