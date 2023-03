Poslanci vládní novelu zákona o důchodovém pojištění v sobotu schválili počtem 95 ze 169. Nyní míří ke čtení do Senátu, pak už k novému prezidentovi. Mimořádné jednání ve sněmovně, které provázely velké obstrukce opozice, bude mít ale i dohru u Ústavního soudu. Stížnost k němu avizovalo hnutí ANO i SPD.

ANO se podle jeho předsedy Andreje Babiše na soud obrátí v případě, že nižší valorizaci důchodů nevetuje Petr Pavel. Ten se k novele vyjádří až po čtvrteční inauguraci.

Na co konkrétně si opoziční poslanci u soudu budou stěžovat, zatím jasně neřekli. „Výhrady připravujeme s právníky. Čekáme ale ještě navíc na reakci pana prezidenta,“ řekl pro server Lidovky.cz místopředseda ANO Karel Havlíček.

Už dříve opozice napadala retroaktivitu a způsob projednání novely ve sněmovně.

Ve stejném duchu jako Havlíček se vyjádřila i předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová, která navíc uvedla, že po poradě s odborníky vidí velkou šanci na úspěch případného napadení zákona u Ústavního soudu. „Na frak dostalo nejen 2,8 milionu důchodců, ale i právní stát. Vláda za své chyby nechává zaplatit ty nejzranitelnější, a to způsobem, který je pravděpodobně v rozporu s ústavou. Nevzdáme to, podáme ústavní stížnost a znovu se obrátíme na prezidenta republiky,“ zdůraznila.

Vyzvala rovněž Senát, aby novelu nepodpořil. Protože má ale vládní koalice v horní sněmovně pohodlnou většinu, lze očekávat, že novela projde hladce, byť už i někteří provládní senátoři naznačili své výhrady.

Poslední opoziční nadějí by tak mohl být právě Ústavní soud. Stížnost by se mohla podle kuloárních informací týkat zejména toho, že novela byla projednávána ve stavu legislativní nouze. Spory panují také kolem retroaktivity zásahu. „S ohledem na to, že podle řady právníků se zákonný nárok pro valorizaci naplnil dnem 31. ledna, jedná se o retroaktivitu, která není v souladu s ústavním právem, jsme tedy připraveni jít cestou ústavní žaloby,“ oznámil ještě před schválením novely Havlíček.

Fialův odpovědný přístup?

Stížnost by se ale mohla týkat i některých procedurálních kroků. Opozice si během projednávání ve sněmovně stěžovala na ohýbání jednacího řádu, vadilo jim zejména páteční rozhodnutí zkrátit řečnickou dobu na dvakrát pět minut pro mluvčí s přednostním právem. To odmítl předseda ANO Andrej Babiš, postavil se k řečnickému pultu a překročil svůj časový limit.

„Já mám přednostní právo a budu si mluvit, jak dlouho chci,“ vykřikl v reakci na výzvy místopředsedy sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL), který schůzi řídil a Babišovi po uplynutí dvakrát pěti minut vypnul mikrofon. Podle opozice bude mít krok dohru u Ústavního soudu. Byť sněmovna nakonec omezení řečnění pro poslance s přednostním právem odvolala, dohra u Ústavního soudu není podle opozice vyloučena.

To, že snížená valorizace skončí u Ústavního soudu, se domnívá i jeho předseda Pavel Rychetský. Po návštěvě u nově zvoleného prezidenta Petra Pavla v polovině února řekl, že se k věci nemůže vyjadřovat, protože návrh bude určitě napaden a soud o něm bude rozhodovat.

Končící prezident Miloš Zeman se včera v rozhovoru na Primě jasně vyjádřil, že by zákon vetoval. Ve funkci ale už bude jeho nástupce, a rozhodnutí je tak na Petru Pavlovi. Premiér Petr Fiala (ODS) s Pavlem o novele jednal, premiér nastupujícímu prezidentovi prý odpověděl na některé dotazy.

Nižší valorizace důchodů je podle šéfa kabinetu „odpovědným přístupem“. „Nikdo nepředpokládal, že podmínky budou takové, že by valorizace dosáhly takové výše. Je potřeba do toho zasáhnout,“ řekl včera v České televizi. V sobotu schválená novela podle něj byla bezprostřední reakcí na překvapivý meziměsíční nárůst inflace. Systematickou změnu valorizačního schématu má vláda připravenou. „Budeme ji realizovat během poloviny tohoto roku,“ podotkl s tím, že úpravy se mají týkat i předčasných důchodů.

Podle ústavního právníka Jana Wintra může podat návrh na zrušení zákona 41 poslanců. „Ústavní soud jednak bude posuzovat, jestli ten zákon je obsahově v pořádku, zdali neplatí retroaktivita, a posoudí, zdali zákon byl přijat ústavně předepsaným způsobem. A tam si myslím, že bude muset posoudit dvě hlavní otázky: jestli byly splněny podmínky stavu legislativní nouze a jak celá schůze probíhala,“ citoval právníka deník Blesk.

Podle novely se má od června zásluhová procentní složka penzí zvýšit o 2,3 procenta a k tomu všem stát přidá k základní části ještě 400 korun. Průměrná penze tak převýší 20 tisíc korun. Na základě současných zákonných pravidel a vývoje inflace by byla ještě o tisícovku vyšší. Zásluhová procentní složka důchodů by totiž narostla o 11,5 procenta. To ale poslanci v sobotu zarazili.

Zákon se musí schválit a dostat do sbírky do 22. března. Pokud by jej prezident vetoval, poslanci a senátoři by nejspíš nestihli návrh projednat znovu.