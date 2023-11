Fiala se vrací do práce. Týden ležel na antibiotikách, co ho trápilo?

„Premiér se zítra vrací k pracovnímu programu. Čeká ho mimo jiné jednání s Asociací krajů a porada ekonomických ministrů,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Václav Smolka, vládní mluvčí.

Podle jednoho z Fialových spolupracovníků však týdenní indispozice premiéra nebyla způsobená africkým turné. „Byla to kombinace více věcí a virózy. Ztratil také hlas a doktor mu doporučil týden ležet s antibiotiky,“ přiblížil.

Minulý týden kvůli nemoci rušil Fiala řadu důležitých setkání. V úterý odpadla koordinační schůzka na Pražském hradě, kterou svolal prezident Petr Pavel k zahraniční politice. Ve středu pak nemohl řídit zasedání vlády. Fiala se nezúčastnil ani pátečních oslav 17. listopadu, které jsou tradičně spojeny s pokládáním kytice k pamětní desce na Národní třídě.

Na premiéra čeká list „restů“. Znovu se vrátí k lékařům a jejich hrozící stávce. A to na schůzce s hejtmany. „Určitě proběhne debata o situaci ve zdravotnictví, která se dotýká krajů. Měla by tam být i debata o situaci ve školství a schopnosti časově zvládnout digitalizaci stavebního práva, protože to jsou věci, které dopadají na samosprávy,“ přiblížil Martin Kuba (ODS), předseda Asociace krajů.

Podle něj jde o tradiční setkání premiéra s hejtmany, které se koná zpravidla dvakrát ročně. Kuba považuje za klíčové jednání právě o situaci v nemocnicích.

„V některých krajích jsou městské nemocnice, jinde jsou krajské. Považuji za nešťastné, co se v tom zdravotnictví vyvolalo. V této chvíli je třeba především situaci vrátit do normálu, abychom všichni věděli, že zdravotní péče je zajišťovaná v takovém rozsahu, v jakém má být. A že lékaři znají podmínky, za kterých v tom procesu pracují a jsou pro ně akceptovatelné,“ dodal Kuba s tím, že to bude ode všech vyžadovat kompromis.

Oddych si Fiala zřejmě neužije ani na poradě ekonomických ministrů. Vláda aktuálně čelí kritice stran možného růstu energií.