Prezident podporou eura ukázal, že chce být aktérem, ne pouhým glosátorem a stafáží, míní sociolog Herzmann

Lidovky.cz: S čím vstupuje česká společnost do roku 2024?

S atmosférou obav. Sice se zdá, že mnohé negativní tendence odeznívají a že tady je šance, že bude lépe, ale obava z toho, že se to nestane, je masivní. Je to většinový pocit v české společnosti. A tuším, že s tím politici nepracují dobře. Zaslechl jsem určité snahy dodat lidem optimismu ve vánočním projevu pana premiéra i v projevu pana prezidenta. Mám ale pocit, že to je z politické scény málo. Nechává na lidech, aby se s tím vyrovnali. A to není úplně šťastné z hlediska formování vztahů mezi politickou elitou a společností.

Lidovky.cz: Vy jako sociolog vidíte určitou naději, že se letos i nálada zlepší?