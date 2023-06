Prezident Pavel přijal šikanovanou Ukrajinku. Šrámy na duši zůstanou, řekl

Prezident zároveň ocenil, že škola a rodiče věc řešili a dívka dostala omluvu. „Šrámy na duši ale zůstanou,“ konstatoval.

Podle zveřejněného videa školáci dívce mimo jiné nadávali a plivli na ni. Na video reagoval i ministr školství Mikuláš Bek (STAN), který v příspěvku pod ním uvedl, že „šikana v jakékoliv podobě je zcela nepřijatelná“ a vyzval učitele, aby jí ve svých třídách důrazně čelili.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na twitteru označil „plivnutí do tváře dítěti za plivnutí do tváře celé naší civilizaci“. „Děti jen přebírají naše vzorce chování. A názorně ukazují, jak jsou ty vzorce někdy kruté a hloupé,“ dodal.

„Odsuzuji šikanu, ponižování a násilí ve školách obecně. A v případě dítěte, které muselo opustit svoji zemi a přátele kvůli válce a kterému jsme nabídli bezpečné útočiště, je to zvlášť ostudné,“ reagoval v sobotu na událost prezident Pavel.

Pod videem, které se objevilo minulý týden na sociálních sítích, se strhla vlna solidarity. Dívčině matce nabízeli bezplatnou pomoc advokáti či nezisková organizace In Iustitia, která se zabývá bojem s předsudečnou nenávistí. Další lidé psali slova podpory či útěchy.

Incident se stal při školní výletu mezi žáky základní školy v Opočně na Rychnovsku. Video z incidentu zde:

Případem dívky, kterou verbálně napadli její vrstevníci, se brzy po zveřejnění začali zabývat advokáti i vedení školy, na níž dívka dochází.

Den po zveřejnění příspěvku advokát Petr Němec na Twitter napsal, že „vše dobře dopadlo“, a poděkoval škole, která problém ihned řešila. Také poděkoval rodičům i vrstevníkům, kteří dívku nejprve napadali.

„Kluci se omluvili a ze setkání s rodiči plyne, že to není nic, co by slyšeli doma a v čem by je podporovali. Byla to prostě dětinská hloupost, která se snad nebude opakovat. Kluci mají i ukrajinské kamarády,“ uvedl Němec a přirovnal situaci k tomu, že stejná situace mohla nastat třeba i kdyby dívka měla brýle nebo byla zrzavá, a spolužáci by jí nadávali kvůli tomu.