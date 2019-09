Plachta z Koněva měla zmizet, zatím ale zůstává. Sochu maršála Praha opatřila antigraffiti nátěrem

Praha Kolem kontroverzní sochy maršála Ivana Koněva na náměstí Interbrigády bylo v úterý znovu živo. Den po demonstraci protestující proti zakrytí památníku plánovalo vedení radnice šesté pražské části odstranit lešení, na kterém byla upevněná plachta, jež měla pomník ubránit před útoky vandalů. Večer však kvůli pokračujícím protestům od jeho odstranění ustoupilo. Skulpturu nově chrání speciální antigraffiti nátěr.

„V posledních týdnech jsme hledali, jak sochu ochránit. Ukázalo se, že antigraffiti nátěr bude nejjednodušším a nejúčinnějším řešením,“ řekl LN starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09)

„Že bych to bral jako vítězství? To ne,“ řekl k plánovanému odstranění lešení LN poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna, spolupořadatel pondělní protestní akce, které se zúčastnily zhruba tři stovky lidí, zejména přívrženci Ruské federace. „Pro mě je cílem to, aby socha stála na svém místě a aby o ni bylo postaráno podobně jako o další majetek, který má radnice ve své péči,“ dodal Foldyna. I mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, který se shromáždění aktivně zúčastnil dle svých slov s posvěcením hlavy státu Miloše Zemana, nepovažuje řešení za ústupek demonstrantům, a tedy za jejich výhru. „Domnívám se, že je to pouze příprava na další krok, to znamená odstranění sochy jakoukoliv formou,“ řekl LN.

Foldyna míní, že natření sochy antigraffiti nátěrem není dostačující. „Je to jen malá část toho, co by radnice měla udělat,“ řekl. Dle něj by radnice měla zajistit památníku adekvátní ostrahu. „Alespoň takovou, jakou dostala lavička věnovaná odkazu Václava Havla před Národní technickou knihovnou,“ řekl poslanec ČSSD. Mluvčí radnice Prahy 6 Ondřej Šrámek však na dotaz LN uvedl, že radnice žádná opatření a ostrahu lavičce neposkytla.

Vedení Prahy 6 nechalo sochu zakrýt plachtou minulý pátek se zdůvodněním, že chce zabránit jejímu poškozování. Včera je za to kritizovali opoziční zastupitelé z řad ANO, Zelených či Pirátů. Pomník je opakovaně terčem vandalů. Policie eviduje osm incidentů.

O dalším osudu sochy mají jednat zastupitelé Prahy 6 ve čtvrtek 12. září. Vedení radnice ji v minulosti chtělo přemístit na pozemek ruského velvyslanectví, jež to ale odmítlo s tím, ať Koněv zůstane tam, kde je. Piráti navrhují, aby o osudu skulptury rozhodlo referendum. K tomu Kolář v minulosti LN řekl, že veřejný plebiscit by vyšel na nejméně čtyři miliony korun, což se mu nejeví jako účelně vynaložené prostředky.

Kritikům sochy se nelíbí Koněvova účast na potlačování maďarského povstání v roce 1956. Přívrženci oslavují maršála za jeho činy během druhé světové války.