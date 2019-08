Dva mladí lidé opět poškodili plachtu kolem sochy maršála Koněva, strážníci je zadrželi

Praha Dva mladíci se v noci pokusili opět strhnout plachtu, kterou nechala kolem sochy maršála Ivana Koněva nainstalovat Praha 6. Plachtu potrhali a ze zadní části sochy sejmuli. Městští strážníci, kteří si jejich počínání všimli, muže ve věku 22 a 23 let zadrželi a předali policii. Informovala o tom mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Muži jsou podezřelí z přestupku proti majetku, stejně jako aktivista Jiří Černohorský, který plachtu strhl už v pátek odpoledne, uvedla pražská policie.



Radnice Prahy 6 v pátek Koněvovu sochu na náměstí Interbrigády zakryla. Nechala kolem ní postavit lešení a pokrýt ho plachtou. Důvodem je snaha ochránit pomník před vandaly, řekl mluvčí městské části 6 Ondřej Šrámek. Odpoledne plachtu z lešení strhl aktivista Jiří Černohorský, radnice ji vpodvečer nechala na místo vrátit.

Ruské velvyslanectví označilo jednání radnice za „opakované zneuctění památky vojáků Rudé armády padlých v bojích proti nacistům za svobodu Československa“. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) dostal policejní ochranu, protože kvůli postupu radnice dostával vyhrůžky fyzickou likvidací. Pomník je delší dobu předmětem sporu s Ruskou federací. Šestá městská část navrhuje jeho přesun na nedalekou zahradu ruského zastupitelského úřadu.

Po pátečním incidentu s odstraněním plachty požádala radnice strážníky o zvýšenou ochranu. V sobotu v noci kolem třetí hodiny si městští strážníci všimli neobvyklého pohybu plachty a zaslechli zvuk, který nasvědčoval tomu, že ji někdo zkouší rozřezat.

„Poté spatřili dva mladíky, kteří rychle od sochy odcházeli. Jeden měl v ruce železnou trubku. Následnou kontrolou plachty hlídka zjistila, že byla plachta chránící sochu potrhána a ze zadní části sochy sejmuta. Mladíky ve veku 22 a 23 let, kteří se k poškození přiznali, předala hlídka strážníků kolegům ze státní policie k dalšímu opatření,“ uvedla mluvčí městské policie.

Pomník byl v minulosti několikrát poškozen, naposledy byl polit minulý týden červenou barvou. Ruské velvyslanectví tehdy ostře odsoudilo pomalování pomníku a označilo to za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Ruské ministerstvo zahraničí pak kvůli kauze povolalo chargé d’affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku. Česká diplomacie sdělila, že nemůže do věci samosprávy zasahovat.

Socha bude podle mluvčího Prahy 6 zakryta do doby, než se rozhodne, co s ní dál. O jejím osudu budou jednat 12. září zastupitelé Prahy 6. Kolář sochu v uplynulých dnech nabídl ruskému velvyslanectví, aby ji umístilo do své zahrady. Podle Šrámka zatím ambasáda radnici vyjádření k nabídce neposlala. Ruský zastupitelský úřad je od sochy vzdálen vzdušnou čarou jen asi 1,3 kilometru.

Praha 6 loni k 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa odhalila u sochy tabulku s doprovodným textem. Popisuje roli Koněva v roce 1945, kdy osvobozoval Československo od nacistů, v roce 1956, kdy řídil potlačení maďarského povstání, v roce 1961, kdy se jako velitel skupiny sovětských vojsk podílel na řešení berlínské krize výstavbou berlínské zdi i v roce 1968, kdy údajně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem sovětských vojsk do Československa. Ruská ambasáda v ČR v uplynulých dnech uvedla, že vandalský čin zavinila i radnice Prahy 6 tím, že na něj tabulku umístila.

Koněv (1897 - 1973) byl odveden do armády za první světové války. Po bolševické revoluci se dal do služeb nového komunistického Sovětského svazu. V padesátých letech se stal hlavním velitelem spojených ozbrojených sil členských států Varšavské smlouvy.

Koněvova socha v nadživotní velikosti byla odhalena 9. května 1980 a je dílem sochaře Zdeňka Krybuse a architekta Vratislava Růžičky.

hj brn