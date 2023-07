Platba kartou v zákoně? Ekonom varuje před omezením svobody

Experti o možnosti legislativního řešení situace hovoří v době, kdy se mnoho podnikatelů rozhodlo vrátit se k platbám pouze v hotovosti, což se stává také stále výraznějším předmětem politického boje.

„Probíhají velmi intenzivní neformální debaty, protože všichni mají oči a uši a vidí, co se děje. Současný stav neposkytuje hostům komfort, neodráží současné nastavení a vývoj. Míří to do nějaké legislativní úpravy, ale velmi rychle to může sklouznout do velmi iracionální politické debaty. Je možné, že se řešení nenajde, ale ty snahy teď určitě budou,“ uvedl Kastner pro CNN Prima NEWS.

Podle něj ani neplatí to, že by k platbě kartou mohl podniky donutit zákazník tím, že se zkrátka rozhodne pro jiný podnik. „Pokud zákazník jede například vodu na Vltavě, tak se sám rozhodnout určitě nemůže,“ vysvětlil.

Bezhotovostní Colours Víkendový festival Colours of Ostrava budu komplet bezhotovostní. Uvedli to organizátoři hudebního festivalu. „Nikde nebudeme přijímat finanční hotovost - ať už jde o stánky s pitím, jídlem, merchandisingem, zbožím či služby jako úschovna. Je nám jasné, že jde o velkou změnu, ale věříme, že ji oceníte stejně jako návštěvníci na mnoha dalších akcích,“ říkají organizátoři. „Zkušenost ze zahraničních festivalů říká, že platby kartami přispějí k rychlejší a komfortnější obsluze. Stačí pípnout, jít a pít... pípnout, jít a jíst :-) A také nebudete muset hlídat hotovost, kterou máte právě u sebe. Zda stačí na to či ono a zda nemusíte zrovna běžet případně k bankomatu,“ dodávají.

Ne všichni experti však s tímto názorem souzní. „Obchodníci jsou ze zákona povinni přijímat hotovost. Umožnění dalších způsobů plateb je dobrovolné a obchodníci si sami musí vyhodnotit, jak budou v tomto ohledu postupovat. Nutit je, aby povinně přijímali bezhotovostní způsoby plateb, bych považoval za nešťastné, protože by se tím omezovala podnikatelská svoboda,“ sdělil poradce premiéra ekonom Štěpán Křeček.

Situaci vyřeší trh

Jasnou podporu nemá návrh zatím ani u vládních poslanců. „Osobně jsem zastánce svobody, a tak nechci nikoho nutit dělat věci, které jsou mu proti srsti. Tohle je věc, kterou v drtivé většině vyřeší trh,“ vysvětlil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Povinnost přijímat platby kartou si neumí představit.

„Jako spotřebitel mám raději, když mohu zaplatit kartou, protože to pak vidím na účtu, když si dělám měsíční přehled. Vedle toho nosím i hotovost. Nicméně povinné přijímání karet si nedovedu představit bez toho, aniž by existovala reálná konkurence mezi karetními asociacemi, které si z každé platby strhávají docela velké poplatky. Tyto asociace mají obrovské rozpočty těchto poplatků a tomu také odpovídá množství jejich reklamy v mainstreamu,“ doplnil.

Přesto by si dovedl představit povinnost například v některých konkrétních příkladech. „U stánkařů na veřejných místech, třeba na Staromáku, si dovedu představit, že by takový požadavek město stanovilo. Stejně tak u restaurací. U drobných prodejů ovoce, medu či turistických známek mi to už přijde zbytečné. Podstatná je výše tržeb, a tedy i riziko jejich úniku,“ sdělil.