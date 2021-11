Plošné testování už nic nevyřeší, říká vicepremiér Havlíček. Pomoc autoprůmyslu je podle něj ve hvězdách

Lidovky.cz: Epidemická čísla prudce rostou, přibývá lidí v nemocnicích a nový kabinet ještě není. Bavíte se o tom, že ještě vy budete muset přijmout nějaká tvrdší opatření?

Nechystáme restrikce, které by znamenaly například zavírání obchodů, služeb nebo průmyslu. Situace je jiná než loni na podzim nebo letos na jaře, především kvůli očkování. To, že máme tato čísla, není úplně překvapivé, už dříve šla nahoru i v jiných evropských zemích. Dívám se například do Rakouska, které je na tom podobně jako my, – ať už mluvíme o proočkovanosti populace nebo pacientů na intenzivní péči. Nedělají lockdown, ale dílčí režimová opatření jako my. Jediná možná cesta je očkování.