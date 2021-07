Po zprovoznění nového bloku Dukovan lze postavit dva bloky Temelína, uvedl Havlíček

Stát by mohl zkusit najít strategického partnera dostavby Temelína například ve Francii. Novinářům to v sobotu při prohlídce Temelína řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

„Jestliže odstavíme 10 tisíc megawatt uhlí, tak jako naše vláda našla odvahu rozhodnout o Dukovanech a nechat připravit jízdní řád na nový jaderný blok v Dukovanech, tak příští vláda, podle mého názoru, bude muset rozhodnout, jestli se bude pokračovat v Temelínu, nebo ne. Pokud by se pokračovalo, tak ideální by to bylo tak, že v momentě, kdy se dostaví pátý blok dukovanský, což by mělo být v druhé polovině třicátých let, tak poté by se dostavěl jeden nebo dva bloky Temelína,“ řekl Havlíček. Jak dodal, dostavba Temelína by mohla být začátkem 40. let.

Jak řekl, tím, že se budou odstavovat uhelné elektrárny, bude ČR potřebovat stabilní zdroje. Jadernou energii k nim ministr počítá. Podle něj by měl být stejně jako u Dukovan investorem ČEZ. Výkon jednoho nového temelínského bloku může podle něj být 1600 MW.

Premiér v sobotu označil za „velkou chybu“ vlády Bohuslava Sobotky, že nedokončila tendr na dostavbu Temelína. „Byl zorganizovaný, utratili jsme na tom miliardu. Musíme se k tomu vrátit,“ řekl Babiš. Jak dodal, nepřijatelné bylo a je, že ČEZ chtěl garanci ceny.

Jádro označil za prioritu. „Musíme bojovat za jádro. Je otázka možná vytipovat strategického partnera, který je pro nás přijatelný i z hlediska bezpečnosti. V Evropě má největší jádro Francie... Nejdůležitější je, aby ta investice byla postavená včas. Náš problém je, že jsme nikdy neměli dávat ČEZ do privatizace. Tím, že jsou tam minoritní akcionáři, omezuje nám to rozhodovací možnosti a komplikuje všechno, i soutěž na Dukovany, protože minoritní akcionáře nezajímá soběstačnost elektrické energie, oni chtějí jenom prachy a velké dividendy,“ řekl Babiš.

Letos v dubnu vláda oznámila, že Česko v reakci na informace o podílu ruské tajné služby na explozích v muničním areálu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 nepřizve do tendru na dostavbu Dukovan ruskou společnost Rosatom. Ministři schválili usnesení, že bezpečnostní dotazník stát pošle pouze možným dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států, to znamená firmám EDF, KHNP a Westinghouse. Už dříve byla vyřazená čínská firma CGN. Cenu zakázky bude podle Havlíčka možné stanovit až na základě nabídek. Mluví se o 162 až 400 miliardách korun.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ uvedl elektrárnu do provozu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh).