Po nehodě u Předklášteří je zraněných pět lidí, z toho tři těžce. Provoz na silnici je omezen

Předklášteří (Brněnsko) Pět zraněných, z toho tři těžce, si vyžádala odpolední nehoda dvou aut u Předklášteří na Brněnsku na křižovatce silnic od Dolních Louček a od Doubravníku. Záchranáři museli dopravit po ošetření na místě na urgentní příjem do Brna dvě ženy a do dětské nemocnice jednoho mladíka. Do nemocnice převezli i muže a ženu s lehkými zraněními, řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková. Policisté nehodu vyšetřují, řekl mluvčí Bohumil Malášek. Silnice byla zcela uzavřená, nyní je provoz omezený.

Podle Maláška bylo příčinou nedání přednosti v jízdě. Auto od Tišnova chtělo odbočit doleva a nedalo přednost autu, které jelo od Doubravníka do Tišnova. Plně obnovení provozu bude možné, až hasiči silnici uklidí.