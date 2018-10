Po operaci mandlí chlapec masivně krvácel a upadl do kómatu. Chyb byla celá řada, soudí expertka

PRAHA Policie prověřuje vážné poškození zdraví chlapce, který loni v květnu - ve svých osmi letech - podstoupil operaci mandlí v pardubické nemocnici a následně upadl do kómatu. Ošetřující personál nyní čelí podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Podle Jitky Vydrové, která předsedá Sekci ambulantních ORL lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, došlo v péči o chlapce hned k několika pochybným krokům. „Lékařka měla urgentně zavolat pomoc,“ řekla v rozhovoru pro server Lidovky.cz. Nechápe, jak je možné, že nebyla ambulance, kam měl být hoch převezen, v noci otevřená.

Lidovky.cz: Existuje nějaký pevně daný postup, co dělat, pokud pacient začne mít v nočních hodinách zdravotní komplikace po operaci? Konkrétně jak by to mělo probíhat, pokud pacient leží na lůžkovém oddělení a je potřeba jej převézt na ambulanci ORL (Jde o chirurgický lékařský obor, který se specializuje na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních. Vedle toho se také zabývá onemocněními hlavy a krku - pozn. red.)?

Obecný, celostátní, pevně daný postup, co dělat na dětském lůžkovém oddělení, když začne malý pacient krvácet, není. Každé zdravotnické zařízení by mělo mít svůj konkrétní postup k zajištění život ohrožujících stavů, který je realizovatelný v daném zdravotnickém zařízení. Chybu by bylo možné vidět zejména v tom, že malí pacienti po operaci jsou hospitalizováni právě na dětských odděleních a ne přímo na ORL, kde byli operování. A to se netýká pouze pardubické nemocnice, ale celé řady dalších nemocnic. Tato praxe je zažitá od 90. let proto, aby dětští pacienti leželi na dětských odděleních a ne spolu s dospělými pacienty.

Jitka Vydrová Po promoci na 1. lékařské fakultě University Karlovy pracovala na ORL klinice ILF v Praze. Od roku 1995 je ředitelkou Polikliniky ambulantních specialistů v Praze 4, kde zároveň vede oddělení ORL. V roce 2008 založila Hlasové a sluchové centrum Praha, které se profiluje jako superspecializované diagnostické a terapeutické pracoviště pro poruchy hlasu a sluchu se zvláštním zaměřením na umělecký hlas.

Lidovky.cz: Je vůbec možné vodit pacienta po nemocnici, aniž by třeba seděl na vozíku či ležel na pojízdném lůžku? V případě, o němž informoval server Seznam Zprávy, musel chlapec údajně dokonce i vyjít schody z toho důvodu, že se zdravotní personál obával jet výtahem. Prý by se mohl zaseknout...

Pokud pacient krvácí, není možné ho vodit po nemocnici. Na lůžku dětského oddělení však nelze dítě dobře vyšetřit a ošetřit, takže je třeba převézt pacienta tam, kde jsou k tomu prostředky, jak personální, tedy lékař-chirurg, tak přístroje a vybavení. Nejlépe operační sál.

Lidovky.cz: Může personál nechat pacienta čekat na chodbě jen v přítomnosti příbuzných, aniž by na pacienta někdo dohlížel?

Nelze ponechat krvácejícího bez dozoru zdravotníka. V tomto případě však situace byla trochu jiná, protože matka dítěte je - pokud je mi známo - zdravotní sestra.

Lidovky.cz: Jak funguje v nemocnicích komunikace mezi jednotlivými odděleními? Narážím na to, jestli může lůžkové oddělení teoreticky nevědět o tom, kdy je otevřená ambulance. Přivolaná dětská lékařka ještě předtím, podle informací v médiích, požádala sestru na dětském oddělení, aby na ambulanci telefonicky zjistila přítomnost specializovaného personálu...

Pokud mám správné informace, dětské i ORL oddělení v Pardubicích má 24hodinový provoz a mimo pracovní dobu je zajištěna pohotovostní služba. Tak úplně nerozumím zmatku se zavřenými dveřmi.

Lidovky.cz: Může doprovázející dětská lékařka po zjištění, že je ambulance ORL zamčená, od krvácejícího dítěte odejít, aniž by mu poskytla okamžitou pomoc?

To by opravdu neměla, měla urgentně zavolat pomoc. Zastavit krvácení po operaci mandlí však není snadné. Dětská lékařka to sama dokázat nemohla, ani kdyby u dítěte zůstala.

Lidovky.cz: Lze vůbec po operaci mandlí předpokládat vážné komplikace?

Operace krčních mandlí i nosní mandlí je vždy provázena krvácením během operace, které ustane na operačním sále. V určitém, i když ve velmi malém procentu, mohou být tyto operace provázeny krvácením časným ale i pozdním – to je i několik dní po operaci. Většinou se jedná o krvácení mírné, ale může být i velmi dramatické až život ohrožující. To je nepopiratelný fakt a podobné případy se staly nejen v České republice, ale všude na světě. Nelze tedy mluvit v případě operace mandlí o jednoduchých, banálních výkonech, za což bohužel značná část laické ale i odborné veřejnosti tyto operace někdy považuje.