Po posílení opozice v Senátu narazí více vládních zákonů, očekává Hamáček

PRAHA Víc vládních návrhů zákonů než dosud by mohlo začít v Senátu, kde posílila opozice, narážet. Obtížnější bude nejspíš prosazování sociálních norem se zrušením karenční doby či zavedením zálohovaného výživného. Očekává to šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Řekl to v neděli v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

„Ten pokles senátorů vládní koalice je znatelný, takže já očekávám, že více vládních zákonů v Senátu bude narážet,“ řekl Hamáček. Podle něj se to bude určitě týkat zákonů v sociální oblasti. Zmínil zrušení karenční doby či zavedení zálohovaného výživného, které by poskytoval dětem stát a po neplatičích by ho pak vymáhal.

S obnovením proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci a s alimenty od státu za neplatiče počítá kabinet v programovém prohlášení. Tyto body patří k prioritám ČSSD. „Očekávám otevřeně řečeno i problémy s našimi prioritami. Mám pocit, že kolegové ze Senátu bývají pravicovější, vyhraněnější než Poslanecká sněmovna,“ uvedl Hamáček.

Podle něj jsou dvě možnosti, jak nové rozložení sil může kabinet řešit. Buď se strany dohodnou už ve Sněmovně a předloha horní komorou projde, nebo opozice bude návrhy vracet ze Senátu zpět a menšinová vláda pro ně bude muset najít podporu u 101 poslanců a poslankyň. „Bude záviset na politickém rozhodnutí velkých senátních klubů. Buď to bude o dohodě, nebo o přetlačování,“ dodal šéf ČSSD.

Dosavadní předseda senátního klubu ODS Miloš Vystrčil po volbách řekl, že Senát bude mít teď víc síly na to, aby „ty hlouposti, které přijdou ze Sněmovny“, opravil, zabrzdil či zamítl. Šéf opozičních lidovců Pavel Bělobrádek poznamenal, že jeho strana nebude v Senátu přistupovat k vládním záměrům s nulovou tolerancí. Bude se ale případně snažit o jejich úpravu.

Podle návrhu by se karenční doba měla zrušit od pololetí příštího roku. Proti se stavějí zaměstnavatelé. Obávají se zvýšení nemocnosti a zneužívání. Podle návrhu by se jim měly o něco snížit odvody. Část neschopenky budou muset lékaři vyplňovat elektronicky. Firmy ale zatím do systému přístup mít nebudou.

Návrh zákona o zálohovaném výživném by měla vláda dostat začátkem příštího roku. Shoda na přesné podobě normy zatím v koalici není. Už v minulém volebním období se členové hnutí ANO proti zavedení alimentů od státu stavěli a označovali je za další sociální dávku. Uváděli, že zlepšit by se mělo hlavně vymáhání. Špičky koaličních stran se před pár dny dohodly na tom, že by norma měla obsahovat jak finanční výpomoc rodičům, kterým bývalý partner či partnerka na děti neplatí, tak také kroky k účinnějšímu vymáhání.