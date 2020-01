Svítím i v noci, opravdu se bojím, říká obyvatelka Jesenice. V regionu řádí gangy zlodějů

JESENICE/PRAHA „Bojíme se. Policie ty darebáky ještě nechytila, jako kdyby byli neviditelní,“ říká šedesátiletá Helena Vaculová před obchodem na náměstí obce Jesenice jihovýchodně od Prahy. Obyvatelé zde nemají již od podzimu klidné spaní kvůli gangu zlodějů, kteří v oblasti hromadně vykrádají domy a byty. Policie zde eviduje již celkem 64 případů vloupání, v celém Středočeském kraji jich pak má organizovaná skupina podle strážců zákona na svědomí dokonce 120.

Obyvatelé Jesenice, kde bylo zatím vykradeno již patnáct domů, jsou stále na pozoru. „Lidé si navzájem kontrolují domy, nechávají rozsvícené světlo a pořizují si kamery,“ popisuje Vaculová.

Zloději jsou hbití a dům vykradou během pár minut. Do objektu vniknou nejčastěji mezi 16. a 22. hodinou. „Zkontrolují, jestli se v baráku nesvítí, a pokud ne, je to pro ně signál, že je objekt volný,“ přiblížil LN starosta Jesenice Pavel Smutný.

Středočeská policie se po výzvách zoufalých starostů a občanů rozhodla posílit hlídky v postižených lokalitách. „V Jesenici teď máme oproti normálu šestinásobek hlídek a zdá se, že se situace uklidnila,“ říká Smutný. V nejvíce postižené části Jesenice Osnici, kde bylo vykradeno devět domů, si kvůli nájezdům zlodějů najali dokonce bezpečnostní agenturu.

K posledním třem vloupáním na jihovýchodě Prahy došlo podle policie zatím na Silvestra v Dolních Jirčanech. Podle strážců zákona jde o organizovanou skupinu, která se zaměřuje na drobné věci, jako jsou šperky či finanční hotovost, které se vejdou do batohů.

Mezi obyvateli města Jesenice panují různé teorie o tom, o jakou skupinu zlodějů se jedná. „Říká se, že to jsou možná Albánci, kteří tu vykrádali domy už před čtyřmi lety,“ sdělila LN osmasedmdesátiletá Alena Lanková, která v Jesenici žije už 55 let a krádeže v takovém měřítku nepamatuje. Další teorie poukazuje na zloděje ukrajinské národnosti.



Policie nechce spekulovat o tom, jaké národnosti lupiči jsou. „Jedná se o vícečlennou skupinu. Na kamerových záznamech byly zachyceny dvě skupinky, jedna tříčlenná a druhá čtyřčlenná,“ řekl LN mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

Podle občanů jsou rozsvícené žárovky v domech nejlepší ochranou. „Svítím i v noci, opravdu se bojím,“ uvedla sedmdesátiletá obyvatelka Jesenice Jiřina s tím, že zloději se vloupávají jen do domů, kde je tma. Jiní obyvatelé si pořizují alarmy nebo psy. „Psa si kupovat nebudu, to by byly všude chlupy, ale alarm tedy mám,“ směje se padesátiletá Iveta, která se zrovna prochází kolem domů v jesenické sídelní jednotce Mladíkov.

V návaznosti na zvýšený počet krádeží začala v Jesenici fungovat lehká forma domobrany. „Lidé jsou pozornější, když spatří někoho podezřelého, tak volají policii,“ řekl starosta Pavel Smutný. Jeseničtí obyvatelé potvrzují, že si navzájem telefonují a kontrolují domy. V nedalekých Průhonicích, kde v listopadu rovněž řádil zlodějský gang, vzájemná kontrola domů zabrala. „Od konce listopadu tu je klid. Obyvatelé zřídili jakousi domobranu a založili si skupinu na WhatsAppu, kde se navzájem informují a kontrolují objekty,“ řekl LN starosta Průhonic Bohumil Řehák s tím, že se skupina lupičů s největší pravděpodobností přesunula jinam.

Bezmála desetitisícové Jesenici pomáhají v ochraně domů před bandou lupičů vedle policie třeba nové alarmy, psi, bezpečnostní agentury, ale hlavně jakási „měkká“ domobrana. „Lidé jsou pozornější, když spatří někoho podezřelého, volají policii,“ říká starosta Pavel Smutný.

Lupiči jsou zkušení a pohybují se velmi rychle. Podle policie se jedná o sportovně zdatné jedince. Starosta Smutný dokonce uvádí, že skupina byla schopna vykrást dva až pět domů za jeden den. „Jsou skutečně mrštní, přeskočí plot a jsou hned pryč,“ uvedla Lanková. Vedení města upozorňuje, že zloději jsou schopni vykrást objekt ve chvíli, kdy člověk odjede na nákup nebo odváží dítě na kroužek. „Nerad bych šířil paniku, chci jen upozornit občany, aby byli obezřetnější,“ uvedl starosta Jesenice, pod kterou spadají i městské části Osnice, Zdiměřice a Horní Jirčany.

Stejně jako středočeská policie posílilo také vedení Jesenice městské hlídky. Podle Smutného je možné, že díky zvýšené pozornosti policistů a strážníků se organizovaní lupiči přesunuli jinam. I policie potvrzuje, že se situace na jihovýchodě Prahy uklidnila. Bývalý šéf pořádkové policie Martin Hrinko ale varuje, že může jít o začarovaný kruh. „Když se posílily hlídky v Jesenici, tak logicky někde chybí. Pachatelé se pak mohou přemístit jinam, kde tolik strážníků nehlídkuje,“ vysvětlil Hrinko.

Město je velké, policistů je málo

Policie v Jesenici hlídkuje, jak ve služebních vozech, tak v civilu. Občané potvrzují, že hlídkující auta na ulicích potkávají. „Jesenice je ale velká, takže policistů je stejně málo,“ postěžoval si padesátiletý Oldřich, který sem přijel navštívit matku. Obyvatelka Mladíkova Lanková tvrdí, že lupiči jsou profesionálové a jsou velmi nenápadní. „Policisté hlídkovali v ulici v civilním oblečení a vedle vykradli barák,“ řekla naštvaně.

Starosta Smutný si stěžuje, že se kraj dlouhodobě potýká s nedostatkem policistů. „Stát prevenci podceňuje. Město se rozrůstá, ale počet policistů je pořád stejný,“ uvedl. Podstav policistů v Česku potvrzuje i bývalý ředitel pořádkové policie Hrinko, podle kterého je situace ve Středočeském kraji vůbec nejhorší. Smutný upozorňuje, že územní odbor Praha venkov – Jih, pod který patří i Jesenice, má neobsazených 75 tabulkových míst.

Bezpečnostní služba

Nejvíce postižená část Jesenice je Osnice, kde bylo vykradeno devět domů. Zloději si často vybírají odlehlé lokality u lesů, kde se nachází novostavby. Právě v Osnici si kvůli nájezdu zlodějů najali bezpečnostní agenturu. Security služby doporučuje i bývalý ředitel pořádkové policie Hrinko. „Domobrana není na škodu, ale přece jen zkušený zaměstnanec bezpečnostní služby lépe odhalí zloděje a vyhodnotí situaci,“ upozorňuje.

Nicméně organizovaná skupina lupičů policii stále uniká, proto policie zřídila v souvislosti s prověřováním případů speciální pracovní skupinu. „Zabývá se touto trestnou činností v rámci Středočeského kraje,“ uvedl mluvčí středočeské policie Chalupa.