Kamery nedaleko Jesenice zachytily podezřelého pachatele. Lidé fotku hned sdíleli, policii to ale ztížilo práci

Petříkov Obyvatelé obcí jihovýchodně od Prahy měli od Silvestra klid. Po krátké pauze tam ale zřejmě došlo k dalšímu pokusu o vloupání. Cizí osoba v šátku přes obličej se pohybovala ve čtvrtek mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní na pozemku rodinného domu v obci Petříkov, která leží deset kilometrů od Jesenice a přímo sousedí s Velkými Popovicemi. K vloupání do objektu ale nedošlo. LN to potvrdil mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.

V obcích jihovýchodně od Prahy už od loňského podzimu gang zlodějů hromadně vykrádá budovy, v tomto regionu strážci zákona evidují 64 případů vloupání. Policie zatím nechce spekulovat o tom, zda se jedná o stejnou skupinu.

„Pracujeme s několika verzemi a prověřujeme informace. Prozatím nám případ nezapadá do této sériové činnosti,“ uvedl Chalupa s tím, že blíže se k události vyjadřovat nebude. Organizovaný gang má podle strážců zákona v celém Středočeském kraji na svědomí 120 vloupání.



Podle starosty Petříkova Miloše Kačírka pachatel tu noc navštívil v obci více pozemků. „Máme to potvrzené i z jiných kamerových systému. Podle mě si domy prohlížel a mapoval situaci, k tomu se přikláněla i policie,“ řekl LN Miloš Kačírek.

Kamery zachytily v Petříkově neznámého zloděje s šátkem přes obličej.

Na veřejnost se v neděli dostal jen jeden snímek podezřelé osoby, který lidé začali okamžitě sdílet na sociálních sítích. Mluvčí středočeské policie ale upozorňuje, že takové jednání strážcům zákona práci spíše ztěžuje.

„Je to kontraproduktivní. Hromadné sdílení fotografie na Facebooku nám narušilo průběh vyšetřování,“ uvedl Chalupa. Středočeští policisté na svých stránkách fotografii s prosbou veřejnosti o pomoc sdíleli v pondělí odpoledne.



Vykradená dodávka

V noci ze středy na čtvrtek bylo v Petříkově navíc odcizeno z dodávky několik jízdních kol. „Auto bylo zaparkované venku na ulici před rodinným domem. Na místo bohužel nedosáhl žádný kamerový systém,“ konstatoval starosta obce Kačírek s tím, že nejde s jistotou říci, zda se jednalo o stejného pachatele.

Ani starosta Kačírek nechce dělat unáhlené závěry, zda se jedná o stejný gang sériových zlodějů, který je v hledáčku policie od loňského září. Nicméně on sám nezavrhuje možnost, že by mohlo jít o danou organizovanou skupinu. V Petříkově by se tak jednalo o první případ zapadající do této trestné sériové činnosti. Obyvatelé Petříkova se ale s hromadným vykrádáním domů setkali již v minulosti. „V roce 2017 naší obec vykrádali také sérioví zloději, do domů se vloupávali v noci, když lidé spali,“ uvedl Kačírek.

V obci Petříkov, která má téměř 600 obyvatel, místní v návaznosti na čtvrteční událost zřídili sousedské hlídky. „Jde o organizovanou domobranu, vedení se ujal bývalý policista a úzce spolupracujeme s Policií ČR,“ upozornil starosta Kačírek. Hlídkující muži monitorují pohyb v obci v nočních hodinách a komunikují skrze vysílačky.

K posledním třem vloupáním v tomto regionu, které by zapadaly do sériové činnosti zlodějského gangu, došlo na Silvestra v Dolních Jirčanech. Podle strážců zákona jde o zkušené lupiče, kteří jsou velmi rychlý a zaměřují se na menší předměty jako jsou šperky či finanční hotovost.

Policistů je málo, stěžují si starostové

Starostové středočeských obcích si stěžují na dlouhodobý podstav policistů, s čímž podle nich souvisí i zvýšená trestná činnost na jihovýchodě Prahy. Starosta Jesenice Smutný za podpory jeho kolegů z okolních obcí vytvořil online petici, ve které vyzývá vedení Středočeského kraje a Ministerstvo vnitra České republiky, aby neprodleně konalo ve věci potlačení výrazného nárůstu trestné činnosti v obcích v zázemí hlavního města Prahy.

„Zároveň žádáme o systémové řešení počtu policistů a policejních služeben v širším okolí Prahy, kde došlo k významnému nárůstu počtu obyvatel bez adekvátní změny struktury policejního sboru,“ stojí v závěru výzvy. Petici může podepsat i veřejnost, do pondělního poledne svým podpisem starosty podpořilo 314 lidí.

V městské části Jesenice Osnici, kde bylo vykradeno devět domů, si místní dokonce najali bezpečností agenturu. Občané obcí jihovýchodně od Prahy si kvůli zlodějskému gangu, který policii stále uniká, pořizují alarmy, videokamery nebo si vzájemně kontrolují domy. Policie v souvislosti s vyšetřováním zřídila speciální pracovní skupinu, která se na sériovou skupinu zlodějů ve Středočeském kraji zaměřuje.