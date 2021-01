Poblíž O2 areny vznikne očkovací centrum pro 10 tisíc lidí denně. Nasadí neobvykle efektivní systém vakcinace

Praha Se stovkami tisíc dávek vakcín, jež mají v následujících týdnech začít proudit do Česka, přichází to podstatné: očkovací látky vpravit do co nejvíce lidí v co nejkratším čase. Ale jak?

Jeden z projektů velkokapacitního vakcinačního centra se rodí v areálu pražské O2 areny, konkrétně ve vedlejším multifunkčním prostoru O2 universum. „Náš cíl je dostat se zhruba na 10 tisíc naočkovaných lidí denně,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz za organizátory Radek Mounajjed z iniciativy Lékaři pomáhají Česku.

Vyladěný očkovací mechanismus chce pak zdarma nabídnout všem, kdo budou chtít podobná centra vytvářet. „Vláčkem“ až k vakcíně Systém funguje následovně: při rezervaci termínu si člověk vygeneruje QR kód, který mu umožní vstup do centra, kde se usadí ke stolku. Na něj položí vytištěný kód, občanku a průkaz pojištěnce. Na místě ho obslouží očkovací „vláček“, tedy postupně se střídající „vagony“ personálu: administrativa prověří identitu, lékař zdravotní stav, poté následuje vakcinační vozík s očkovací látkou. Nakonec člověk dostane kartičku s potvrzením, že byl očkován. Podle Babiše registrační systém pro očkování funguje dobře. Dzurillu navrhne na státní vyznamenání Vyladěné organizační schéma, na němž kromě lékařů pracují IT specialisté a logistici, se může dobře hodit krajům, které s výstavbou velkokapacitního centra počítají. Právě vysokoprůtoková střediska jsou dle Mounajjeda cestou ke zvládnutí vakcinační kampaně. Naopak spoléhat, že přetížené nemocnice poslouží jako očkovací spása, je podle něj mylné. „Zdravotníci jsou jako fotbalový tým, který hraje osmý poločas v řadě,“ prohlásil původním povoláním stomatolog. Varuje též před nakažlivějšími mutacemi viru, jako je ta britská, jež se nedávno objevila i v České republice. Vůbec první velkokapacitní vakcinační centrum v zemi vzniklo v Brně na výstavišti pod vedením tamní fakultní nemocnice. „Podle zkušeností s jeho provozem plánujeme regionální centra v Břeclavi, Hodoníně, Vyškově, Blansku a Znojmě, uvažuje se ještě o Kyjově a Hustopečích. Fungovat by měla od března,“ řekl pro server Lidovky.cz mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala. Podobná vakcinační centra v současnosti vznikají po celé České republice. Moravskoslezský kraj svého logistického „obra“ umístí do Ostravy, kde se v něj přemění známé výstaviště Černá louka. Mluvčí kraje Nikola Birklenová pro Lidovky.cz uvedla, že kromě toho je ve hře i vznik menších očkovacích středisek v obcích s rozšířenou působností.

„Kapacity se teprve upřesňují s ohledem na prostorové, ale zejména personální možnosti,“ doplnila Birklenová s tím, že kraj hodlá s prosbou o dobrovolnou pomoc oslovit především praktické a ambulantní lékaře. Ve velkém pojal plány na výstavbu vysokokapacitních center Jihočeský kraj. Právě ten kraj, jehož hejtman Martin Kuba (ODS) byl hlasitě slyšet ohledně kritiky směrem k převádění vládní očkovací strategie do praxe. Jihočeši chtějí postavit velká centra v každém ze sedmi okresů. Vyrůst by měla u nemocnic, které by tak měly zároveň zajišťovat personální stránku provozu. V Pardubicích zase plánují přeměnit na velkoobjemovou očkovací „továrnu“ přímo svůj krajský úřad. Časem by měla fungovat 12 hodin každý den. V Plzeňském kraji zvažují kvůli nejvyšší koncentraci lidí velkokapacitní centrum postavit ve svém krajském městě. Málo vakcín, málo center Všem těmto českým regionům by modulový systém, jak ho popisuje Mounajjed, mohl při provozování plánovaných center pomoci. „Neděláme to na míru pro jedno město nebo hejtmana, musí to umět využít všichni,“ zdůrazňuje královéhradecký lékař, který zároveň stojí v čele iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Jiné kraje se však vydaly spíše cestou zahušťování sítě očkovacích center a s velkokapacitními středisky zatím nepočítají. „Prozatím neuvažujeme o vybudování samostatných očkovacích center. Soustředíme se na nemocnice,“ řekl serveru Lidovky.cz například mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf. Očkování nebylo připravené, dále zatížilo už tak přetížené nemocnice, řekl Kubek Pro kraj by podle něj v současnosti investice do velkých vakcinačních centrál nedávaly smysl, jelikož očekávané objemy dodaných očkovacích látek do března neumožňují jiný postup než zacílení na nemocnice. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN) pro Lidovky.cz řekl, že plánuje postupně spustit devět očkovacích center: kromě nemocnic ještě v obcích s rozšířenou působností, například v Chebu, Ostrově či Sokolově. Síť nemocnic a větších obcí ale plánuje doplnit po vzoru pražské multiarény. „Počítáme s vysokokapacitním očkovacím centrem v karlovarské hokejové KV Areně,“ uvedl hejtman. Opora v krajských špitálech Většina krajských úřadů to s očkovacími centry vidí podobně jako hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS), jehož kraj zatím spoléhá na krajské nemocnice. „Nevylučujeme zřízení i dalších očkovacích míst, pokaždé za předpokladu, že bude dostatek vakcíny. Zatím tomu však avizované dodávky neodpovídají,“ řekl serveru Lidovky.cz hejtman. Volání po větším množství očkovacích látek se ostatně ozývá z více regionů, které si při současných dodávkách bez problémů vystačí s kapacitami nemocnic. Jak ale upozorňuje v rozhovoru pro Lidovky.cz Mounajjed, nemocnice mají svých starostí nad hlavu. Jejich zaměstnanci jsou dlouhodobě přetížení, jen těžko zvládají alespoň základní porce odpočinku, přičemž většina republiky od nich i tak neustále očekává jedině špičkové výkony. Nemocnice se tak podle královéhradeckého stomatologa zvládnou soustředit nejlépe na své ohrožené pacienty. „Už nejsme v září, do kterého ještě nemocnice vstupovaly v plné síle. Jediná cesta je skrze velkokapacitní centra mimo nemocnice. Představa, že špitály zvládnou ještě očkovat širokou veřejnost, je nesmyslná,“ varuje Mounajjed. Přednost v očkování mají nyní samozřejmě ty nejvíce ohrožené skupiny, momentálně se jedná o seniory nad 80 let věku. Výjimečné právo dostat vakcínu i mimo rezervační systém potom připadlo domovům důchodců. U těch zajišťuje očkování zpravidla ošetřující praktický lékař. V podstatě všechny kraje však na dotazy serveru Lidovky.cz odpověděly, že pro rychlé proočkování domovů pro seniory, jež jsou v rámci covidového nebezpečí extrémně rizikové, využívají nemocniční mobilní očkovací týmy. Ty měly původně sloužit hlavně k objíždění nejmenších obcí a konkrétních imobilních seniorů. Jenže jak server Lidovky.cz upozornil hejtman Kulhánek, činnost takových týmů negativně ovlivňují vlastnosti očkovací látky, kterou by zdravotníci měli lidem vpravit. Čekání na další vakcíny „V budoucnu počítáme s vypravením mobilního týmu i za jednotlivci, ale jsme závislí na typu vakcíny, protože stávající Pfizer musí být aplikován do 6 hodin od naředění,“ popsal hejtman. Právě kvůli této logistické překážce v plošné nasazování mobilních týmů nevěří ani hejtman Vysočiny Schrek, jehož kraj bude mít minimálně jeden tým k dispozici. Schrek by rád apeloval na rodinné příslušníky, aby své seniory do očkovacích center dopravili oni. Mobilní „očkovače“ chce naopak využívat jen minimálně. „Náš sociálně-zdravotní systém přece umí vyřešit přepravu pacienta k odbornému vyšetření nebo zákroku – a toto je totožná situace,“ argumentuje hejtman.