Počasí jako na houpačce. Chladný začátek července by měly brzy vystřídat přívaly veder

„Česká republika patří mezi země, kde se musí počítat s náhlou proměnlivostí letního počasí,“ říká bioklimatolog Miroslav Trnka. Podle něj se jedná o zcela běžný jev, který se nikterak nevymyká historické zkušenosti.

Zcela běžný jev

S tím souhlasí i meteoroložka Dagmar Honsová z portálu Meteopress. Poukazuje na shodu vývoje počasí z počátku července s pranostikou o svatém Medardovi, který od června přináší 40 dnů dešťů. „Jedná se o zcela běžný jev. Často se hovoří o tom, že začátek června může ovlivňovat Medardův svátek, který v kalendáři najdeme 8. června,“ líčí.

A pokračuje: „Letos Medard vyšel na sto procent, protože červen byl místy významně srážkově nadprůměrný. Zároveň se potvrdil na začátku července, kdy k nám od západu pronikl studený a vlhký vzduch, který přinesl významně podprůměrné teploty. V pranostikách můžeme nalézt dny a období nazvané jako ,Psí počasí v červenci’, kdy je takto výrazně chladno,“ vysvětluje Honsová.

Podle ní je výrazná změna teplot dána proměnou proudění vzduchu. „Během června k nám putoval teplý vzduch od jihozápadu a jihu. Červen byl v pražském Klementinu pátým nejteplejším od roku 1775, kdy přinesl výrazně vysoké teploty. Na začátku července se proudění zkrátka změnilo na studený vzduch od severozápadu, kvůli tomu šly teploty rapidně dolů,“ říká meteoroložka.

Pláštěnka i plavky

V následujících dnech by měly Česko zasáhnout přívaly veder. Chladné severozápadní proudění skončí a nahradí ho teplý vzduch od jihozápadu. Teploty tak půjdou velmi výrazně nahoru. V úterý by se teplotní maxima měla pohybovat kolem 25 stupňů Celsia a ve středu kolem 30 stupňů. Víkend by pak měl přinést tropická vedra, dosahující místy až 36 stupňů.

Vysoké teplotní hodnoty by podle meteorologů mohly trvat celou druhou polovinu července. Předpovědět tento vývoj je podle nich ale složité.

„Vypadá to, že několik dnů v příštím týdnu bude velmi teplých. Můžeme se dočkat značných výkyvů teplot. Nicméně předpovědi na déle než šest nebo sedm dnů dopředu se často liší, takže nemá smysl obdobné jevy prozatím předpokládat. V tuto chvíli nikdo takovou předpověď udělat neumí,“ uvádí Trnka.

„Z dlouhodobého statistického hlediska je červenec daleko méně stabilní než srpen. Ten, kdo jede na dvoutýdenní dovolenou v tuzemsku, by měl s sebou mít teplý svetr a pláštěnku a zároveň plavky a sluneční brýle. Výpady teplotních změn ještě rozhodně neskončily,“ uzavírá Honsová.