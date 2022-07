Ženevské jezero, hory, ale i čokoládovna. Do Švýcarska bez omezení, na covid se tu nehraje

Do Ženevy můžete letět z Prahy přímým letem. S easyJet začínají ceny za zpáteční letenku na 1300 korunách, se Swiss air na 2100 korunách. Na místě můžete komfortně cestovat vlaky. Pokud si koupíte Swiss Travel Pass, což je síťová jízdenka na veřejnou dopravu po celém Švýcarsku (vlaky, autobusy, lodě, hromadná doprava), tak ušetříte.

Vlakem i autem

Platnost jízdenky je na 3, 4, 6, 8 nebo 15 po sobě jdoucích dní. Pro děti do šesti let je zdarma, děti do 16 let mají 50procentní slevu a mladiství do 25 let mají slevu 30 procent. Bonus k jízdence je sleva 50 procent na většinu horských železnic a lanovek a volný vstup do pěti set muzeí.