Podle Blatného se dodávka vakcín proti covidu-19 příští týdny sníží. Půjde o zhruba 20 procent

Brno Pro Českou republiku se v příštích týdnech sníží dodávka vakcín proti nemoci covid-19. Po absolvování druhého kola očkování to novinářům v Brně řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj se proti původním předpokladům sníží dodávka od Pfizeru zhruba o 20 procent. Podle ministra budou vakcíny na druhé kolo dávek, ale v únoru se zpomalí očkování nových zájemců.

Podle Blatného nebude snížení dodávek vakcín extrémní. „Proti původnímu předpokladu je to snížení u Pfizeru zhruba o 20 procent. Znamená to zpomalení očkování v průběhu února, ale je dostatek dávek, aby se doočkovali lidé, kteří čekají na druhé kolo. Nových očkování ale bude o něco méně,“ uvedl Blatný.



Už příští týden by měla Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválit také další vakcínu od firmy Astra Zeneca, která je druhým klíčovým dodavatelem, na kterého se ČR v objednávkách vakcíny spolehla. „Jestliže bude Astra Zeneca schválena, distribuce bude započata za nějaké dva až tři týdny. V prvním měsíci bude dodávka této vakcíny o něco pomalejší a menší, než to bylo v plánech pro celou Evropu,“ dodal Blatný.

Zároveň apeluje na veřejnost, aby situaci způsobenou opatřeními proti šíření koronaviru vydržela. „Chápu rozladění lidí, že není otevřeno, ale je potřeba si uvědomit, že v nemocnicích je stále přes 6000 lidí a denně máme 8000 nových případů. Kdybychom udělali neuvážený krok, nakrátko bychom otevřeli, ale pak bychom museli na dlouhou dobu zavřít,“ zdůraznil Blatný. Podniky, které hodlají otevřít, vyzval k opatrnosti. „Kdo se tak chová, ohrožuje sám sebe i všechny ostatní. Nedělejte to, nemá to cenu. Není to naše zlovůle, je to snaha, abychom mohli brzy otevřít všechno a natrvalo,“ dodal Blatný.