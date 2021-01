Praha chce jednat s Blatným o postupu očkování proti covidu, žádá zvýšení kompetencí pro krajského koordinátora

Praha Vedení hlavního města chce jednat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) a zástupci ministerstva o postupu při očkování proti nemoci covid-19. Praze se nelíbí, že nemá žádný vliv na distribuci vakcín, a vadí jí také nedostatek informací. Po ministerstvu bude chtít zvýšit kompetence pro krajského koordinátora očkování.

Na čtvrtečním jednání pražských zastupitelů to řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní Milena Johnová (Praha Sobě). Magistrát nyní dokončuje očkování seniorů v pražských domovech pro seniory.

Hřibovi a Johnové vadí především to, že Praha nemá žádný vliv na nakládání s vakcinačními látkami. Podle Johnové je například zcela nejasná role krajského koordinátora, který podle města nemá v podstatě žádné kompetence. „Musí mít jasnou kompetenci, doteď v řídícím systému chybí vliv koordinátora,“ řekla.

Situaci označila Johnová za nepřehlednou a očkování podle ní v podstatě nikdo neřídí. „Vláda ignoruje jakoukoliv aktivitu krajů,“ řekla. Kritizovala také snížení očkovacích míst z původních devíti na šest.

Krajský koordinátor David Doležil řekl, že v Praze by mělo ideálně vzniknout 40 očkovacích míst. „Bude dobře, když jich bude co nejvíce, ale teď to nemá smysl, když pro nás nejsou alokovány vakcíny,“ řekl Doležil.

Za největší komplikaci Doležil označil nedostatek vakcín. Z celkového počtu vakcín dostalo hlavní město více než 14 000 zkumavek s látkou. Příští týden se dodávky očkovacího séra firem Pfizer a BioNTech sníží na 60 procent původně dojednaného objemu a v dalších týdnech lze počítat se zhruba 80 procenty.

Dobrou zprávou je podle Johnové a Hřiba, že se v hlavním městě podařilo proočkovat již 23 procent obyvatel starších 80 let. Problém ale prý je, že magistrát od státu nedostal informaci, kolik z nich má trvalé bydliště v Praze.