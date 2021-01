Oproti Izraeli máme zpoždění 25 let, říká expert. Pacienti se tam na očkování objednávají po třech minutách

Praha Izrael je při očkovací kampani výrazně efektivnější. Proč? Odborník na informační zdravotnické systémy David Steiner vidí příčinu ve schopnosti analyzovat informace. „Mít data je jedna věc. Ale umět s nimi pracovat druhá,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Izraelská organizace očkování proti covidu se jeví jako velmi efektivní. Jaké máte s tamním zdravotnictvím zkušenosti?

Působíme tam od roku 2010, odkdy jim dodáváme systém pro národní registr dárců kostní dřeně, který dnes čítá přes milion lidí. Nadchlo nás, jak tam funguje elektronizace zdravotnictví. Už tehdy se ukázalo, že Izraelci uvažují odlišně než my. Říkali, že náš systém je sice pěkný, ale musejí mu radit, co má dělat. Chtěli, aby to bylo naopak – aby systém říkal jim, co mají dělat. V podstatě člověk ráno přijde do práce a systém ho navede ke konkrétní činnosti.