16. ledna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Praha Vakcína proti onemocnění novým koronavirem by nemusela být jen pro dospělé. Izrael, světový premiant v očkování, zvažuje, že by do konce března začal podávat látku i dětem. Tamní odborníci i politici si slibují, že by tím židovský stát rychleji dosáhl kýžené kolektivní imunity.

„Jednají o tom, zda přistoupí k očkování dětí od 12 let,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz český velvyslanec v Izraeli Martin Stropnický.

Klinické studie vakcíny u takto nízké věkové skupiny již v USA realizuje farmaceutická společnost Moderna, obdobně i výrobce očkovacích sér Pfizer začal s hodnocením u dospívajících ve věku dvanáct až patnáct let. Pokud výzkum prokáže, že je očkování u náctiletých bezpečné, a schválí ho příslušné regulační orgány, dostane vakcinace dětí zelenou.