Izrael již naočkoval více než 2,8 milionu obyvatel. Od čtvrtka jsou na řadě lidé starší 35 let

Tel Aviv Od čtvrtka začne Izrael očkovat proti covidu-19 občany starší 35 let. O dalším snížení věkové hranice, při níž vzniká nárok na očkování, rozhodlo izraelské ministerstvo zdravotnictví. V tuto chvíli země očkuje Izraelce starší 40 let. Informoval o tom zpravodajský web The Times of Israel.

Naděje z Izraele: vakcína od Pfizeru podle nových dat v zemi funguje daleko lépe, než se očekávalo Zatím se ve středu koronavirus v Izraeli podle údajů ministerstva zdravotnictví prokázal u více než 4700 lidí. Aktivních případů nákazy je v zemi na 74 700, přičemž 1160 lidí je ve vážném stavu a 316 z nich potřebuje plicní ventilaci. Od začátku pandemie Izrael zaznamenal bezmála 620 700 případů koronavirové nákazy a 4574 lidí tam s nemocí covid-19 zemřelo.

Vakcinační kampaň Izrael, který má přes devět milionů obyvatel, zahájil 19. prosince. V přepočtu na obyvatele země přitom očkuje nejrychleji na světě. Dosud vakcínu proti covidu-19 dostalo 2,8 milionu Izraelců, více než 1,4 milionu z nich již obdrželo i druhou dávku. Od konce prosince v Izraeli platí již třetí plošná uzávěra, o jejímž prodloužení vláda nyní uvažuje. Od začátku týdne Izrael kvůli špatné epidemické situaci nejméně do 31. ledna zrušil osobní leteckou dopravu na svých letištích.Ve středu ministr vnitra Arje Deri oznámil, že země do konce měsíce pro Izraelce a cizince uzavře také hraniční přechody s Egyptem a Jordánskem. Opatření, které má zpomalit šíření nových mutací koronaviru v Izraeli, vstoupí v platnost ve čtvrtek v 05:00 SEČ.