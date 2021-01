První dávka Pfizeru je podle Izraelců méně účinná. Britská strategie je v ohrožení, nastanou problémy pro Česko?

Jeruzalém/Lodnýn/Praha Izrael přichází s novým varováním. První dávka očkování nemusí být tak účinná, jak se domnívali zdravotní experti. Jeruzalémští předáci dokonce zpochybňují výsledky výrobců vakcíny Pfizer a BioNTech. Británie kvůli novým zjištěním možná bude muset přehodnotit strategii očkování. Zjištění by mohla mít i dopad na český vakcinační program.

Izrael je světovým lídrem v počtu očkovaných proti koronaviru. Vakcínu dostala už čtvrtina populace, proto má vedení země dostatek informací k ověření funkčnosti látky. Vědci zkoumali na 200 tisících případech, jakou má účinnost první dávka vakcíny společností Pfizer a BioNTech po čtrnácti dnech, uvádí britská stanice BBC.

Varování z Jeruzaléma

Výzkumníci porovnali lékařské záznamy očkovaných a neočkovaných. Na základě toho dospěli k závěru, že po dvou týdnech od první injekce onemocnělo ze skupiny očkovaných o 33 procent méně pacientů, než z druhé skupiny. Výrobci vakcíny nicméně původně avizovali, že dvě neděle po první dávce by mělo být 52 procent lidí imunních.

Izraelský koordinátor boje proti covidu-19 Nachman Aš ve čtvrtek podle deníku Times of Israel prohlásil, že při čekání na druhé očkování bylo covidem-19 infikováno tisíce Izraelců. „Mezi první a druhou dávkou vakcíny se nakazilo až 12 400 lidí,“ uvedl izraelský předák. „Zdá se, že první dávka je méně účinná, než jsme si mysleli,“ dodal Aš.

Někteří vědci však výsledky srovnávací studie zpochybňují. „Není rozumné komparovat závěry o účinnosti vakcíny z pozorovací studie tohoto typu, kterou zkresluje mnoho faktorů, se závěry o účinnosti vyvozených z testování,“ poznamenává profesor Sephen Evans z londýnského institutu medicíny (LSHTM) pro britskou stanici BBC.

Britové na pochybách

Data nehrají do karet ostrovní Británii. Londýnská vláda zvolila nezvyklou očkovací strategii - pacienti dostávají druhou dávku vakcíny až 12 týdnů po první injekci namísto po tradičních třech, jak doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) či Evropská léková agentura (EMA).

Britští odborníci svůj postup ospravedlňují tím, že je lepší, když bude více lidí o trochu méně chráněno, než málo lidí chráněno v plné míře. Spoléhali se však na vysokou účinnost první dávky vakcíny. Zdravotní experti Spojeného království vyvodili ze zprávy o klinických testech firem Pfizer a BioNTech, že po 10 dnech od první dávky protilátkami disponuje 89 procent pacientů.



„Pokud počítáte od momentu, kdy dostanete vakcínu, po osmadvacátý den, celková hodnota je 52 procent,“ vysvětluje hlavní vědecký poradce britské vlády Sir Patrick Vallace pro britské zpravodajství Sky News. „Nikdo nečeká, že budete mít během prvních deseti dní protilátky, protože imunitní systém ještě neměl čas je vytvořit,“ pokračuje Brit. „Pokud ovšem účinnost první dávky měříte mezi desátým a osmadvacátým dnem, je to něco okolo 89 procent,“ dokončuje vysvětlení propočtu Vallace.

Britové by strategii možná přehodnotili, pokud by se izraelské výsledky potvrdily. Vládní zmocněnec Vallace předestřel, že zprávy „velmi pozorně“ prostudují. Dále zdůraznil, že si je tým vědom možnosti nižší účinnosti očkování v praxi, než uvádějí studie. „(Účinnost) pravděpodobně nebude v praxi tak vysoká (jak ukazovaly klinické testy), ale nemyslím si, že by byla tak nízká, jak ukazují tato (izraelská) data,“ uzavřel Sir Patrick Vallance.

Problémy pro Česko?

Závěry izraelských vědců by mohly představovat komplikace pro mnohé země včetně České republiky, které kvůli nedostatku vakcín oddalují druhé termíny očkování. V Česku se zatím dodržuje doporučený rozptyl tři týdny mezi dávkami, kromě zdravotníků, kterým se nyní z důvodu nedostatku vakcín čekání na druhou dávku prodlouží na čtyři týdny. To, zda dostanou pacienti druhou injekci včas, závisí na počtu vakcín.

Ministerstvo zdravotnictví zatím neodpovědělo na dotazy serveru Lidovky.cz ohledně toho, zda bude poznatky z Izraele reflektovat v rámci vakcinační strategie.

Česko má podle premiéra Andreje Babiše objednáno zhruba 20 milionů vakcín. Kromě látky od společností Pfizer a BioNTech a firmy Moderna, kterými se už očkuje, jsou mezi objednanými dodávkami i látky od výrobců Curevac, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Ta počítá s aplikací pouze jedné dávky a měla by na světový trh přijít v březnu.